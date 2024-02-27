輝達認華為頭號對手！中外交部自信喊話：小院高牆擋不住中國創新
美國晶片製造大廠輝達（Nvidia）近日在一份提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件提及，認定中國科技大廠華為也是「頭號競爭對手」廠牌之一，相關消息受到中國國內媒體大力報導列為頭條，中國外交部發言人毛寧更在記者會上表示，「『小院高牆』擋不住中國創新發展的步伐」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國晶片大廠輝達在提交SEC的文件中，首度將華為認定為人工智慧（AI）晶片等多個類別的競爭對手，並稱如果美國政府加大限制晶片出口，將進一步損害輝達競爭力。對此，中國外交部發言人毛寧今（27）發表回應表示，這證明了「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。
毛寧稱，開放合作是半導體產業的核心驅動力，而中國是全球主要的半導體市場之一，「人為割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益」，同時也強調「美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業通過良性競爭促進科技發展進步。」
這份文件當中，輝達認定的其他其他競爭對手包括英特爾（Intel）、超微（Advanced Micro Devices）、博通（Broadcom Inc）與高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）等，同時輝達也將華為定位為雲端服務公司，設計自己的軟硬體以改善AI運算能力。