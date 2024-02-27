高屏地區傑出經理、特殊貢獻獎　得獎名單出爐

社團法人高雄市企業經理協進會，主辦第17屆高屏地區傑出經理獎及第15屆高屏地區特殊貢獻獎選拔，今（27）日公佈得獎者，義大醫療財團法人義大大昌醫院院長張基昌獲特殊貢獻獎；凱景實業董事陳曾四欣等11人獲傑出經理獎。
記者陳美嘉／高雄報導
由高雄市政府經濟發展局、屏東縣政府、行政院南部聯合服務中心、社團法人中華民國企業經理協進會指導，及產官學界等審查委員經初審委員訪視、複選委員再議，最後由決審委員高雄市經發局局長廖泰翔、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、高雄市議會副秘書長余潮駿，等九位，共同評選出含括企劃、行銷、生產、財務、研發、人資、資訊、文創、法務及總經理等十大類別11位傑出經理獎得主。
主辦單位理事長周國忠表示，高屏地區有著許多默默耕耘與付出的在地企業，面對產業結構轉型、勞動新制調適、新南向政策、中美貿易戰等許多關注的議題，挑戰不斷，然而這些企業主長期努力，使得在地產業發展能夠有不斷茁壯展現。傑出經理獎迄今邁入第17屆，已選出244位傑出經理獎及13位特殊貢獻獎得主。
選拔委員會執行長施正雄說明，本屆頒獎典禮將於3/21假漢來飯店巨蛋會館盛大舉行。此次頒獎典禮也將產業創新與企業責任導入活動當中，將有得獎者進行企業交流與得獎分享，讓頒獎盛會與企業量能一同震撼、一起感動。