首例麻疹境外移入！曾到八方雲集用餐、搭機捷 桃捷公司回應了
台北市今公布新增1例麻疹境外移入確定病例，為20多歲非本國籍男性，未曾接種麻疹疫苗，2月20日自馬來西亞入境。台北市衛生局表示，目前已掌握接觸者共330人，其中該個案在可傳染期間曾去八方雲集大同華亭店，也曾搭乘桃園機場捷運自A12站至A1站。
記者孫唯容／綜合報導
台北市今日新增1例麻疹境外移入確定病例，為20多歲非本國籍男性，未曾接種麻疹疫苗，2月20日自馬來西亞入境，2月22日因發燒、出疹等症狀就醫後通報採檢，於2月27日研判確診，目前掌握接觸者共330人，包含同行者1人、航空器接觸者29人、就醫接觸者291人、其他接觸者9人，將進行健康追蹤自接觸日起18日。
台北市衛生局指出，個案可傳染期間搭乘亞洲航空AK1510班機於2月20日上午10時22分入境我國，同日上午11時30分至12時30分搭乘桃園機場捷運自機場第一航廈站至台北車站，並於同日下午約1時30分至2時於八方雲集大同華亭店用餐。
對此，桃園捷運公司晚間表示，根據衛生福利部疾病管制署表示，麻疹主要通過空氣和飛沫傳播。為了提升乘客的健康與安全，桃捷公司將增強電聯車的換氣與通風。
機場捷運車站也將加強清潔和消毒工作。由清潔人員每日特別針對乘客經常接觸的地方，如廁所門把手、電梯按鈕等，使用漂白水進行徹底的環境消毒。
桃捷公司也提醒旅客，如有麻疹疑似症狀，請務必佩戴口罩，並儘快就醫，保護自己也保護他人，讓搭乘機場捷運安全也安心。