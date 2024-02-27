藍人樂團快閃高市府　陳其邁遭攔截摸臉還配合演出

百老匯最幽默喜劇藍人樂團（BLUE MAN GROUP）今（27）日抵達高雄，本周五（3/1）日將在高雄衛武營盛大演出。不過，藍人才到高雄，就突襲高市府！體驗期待已久的珍珠奶茶，看到市長陳其邁現身，還熱情摸他的臉，直呼「Very incredible（真棒）」，陳其邁也當場加入藍人樂團演奏，還直說：「加班演出啦！」更希望大家都可以到衛武營來現場體驗。
記者郭凱杰／高雄報導
藍人今天一到高雄就立刻前往高雄各景點展開一日快閃，從高雄衛武營出發，前往高雄關帝廟、駁二藝術特區體驗高雄在地特色文化，現場也與高雄民眾熱情互動、合影。
藍人導演派翠克(Patrick Newton)表示這次是他們第一次來到高雄，很感動大家都超級熱情，也很開心能夠在這麼棒的場地演出，能夠和高雄市長陳其邁一起打擊樂器非常榮幸，更稱讚市長 「Very incredible 提到他們一定帶來最精彩的演出給大家。
陳其邁也希望大家能支持文化表演，也支持BLUE MAN GROUP，他們用鼓聲和誇張的肢體語言，跨越族群地域的限制，傳達歡樂給大家，「真的一定要買票去看！」接著更加入打擊行列演奏，現場氣氛超歡樂。
藍人表演中最經典著名的橋段就是樂器上佈滿顏料，藍人樂團邊敲打就會有顏料飛射出來， 讓觀眾感受到名副其實的沉浸式體驗，更與觀眾零距離互動，讓每場演出都是獨一無二，藍人在演出中的打擊樂器更是包羅萬象，連水管都可以當成樂器之一，演出途中藍人還會不時走下舞台，隨時出沒在你身邊即興無厘頭演出，完全不知道下一秒會發生什麼驚喜與感受，讓人每一秒都在期待不同的表演呈現！
藍人樂團2024世界巡迴首站23日在臺中國家歌劇院展開首場演出，3/1-3/3在高雄衛武營、3/8-3/10在台北流行音樂中心。