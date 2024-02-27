高雄劇《鹽水大飯店》 3/3全球首播

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高雄市長陳其邁去年也到旗山探班劇組，他與戴振耀曾於1998年在立法院當同事，陳其邁表示，耀伯是大家尊敬的民主前輩，在威權時期帶領台灣的農民運動，爭取肥料自由買賣、地租、農保等議題，即使曾因美麗島事件身陷囹圄，仍不改其志、終身為農民爭取權益，是高雄人的驕傲。
《鹽水大飯店》是導演鄭文堂的第三部電視影集，仍是「時代劇」類型，他認為時代劇雖然難拍，但能讓當代人透過歷史、反省現實狀況，《鹽水大飯店》拍攝1970年代的戒嚴時期，但這些高雄青年在威權環境下的反抗，其實很呼應現在的社會氛圍、讓大家看見年輕人爭取自由的熱情。
鄭文堂也透露劇中重現大港埔圓環的抗爭景象，其實是在高雄市音樂館前廣場拍攝，一直拍到半夜兩點，他也感謝周遭居民體諒劇組工作，希望把這部劇集獻給所有的高雄人。
高雄市文化局自2011年開始以「高雄人」品牌投資超過40部電影，深獲各界好評，文化局長王文翠表示，高雄市政府的影視產業政策以多元獎助、整合上下游產業為概念，從編劇駐市、長片投資、短片獎助到VR虛擬實境計畫，2022年首度推出「高雄劇」影集投資，今年並與文策院合作加倍投資「高雄劇」，也就是高雄市文化局投資多少金額，文策院再投入同等額度，期待台灣更多影視作品來到高雄拍片、拍出高雄的故事。