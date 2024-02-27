全聯60元便當將拓點！「全台600家門市」吃得到 搶購秘訣不藏了
全聯福利中心與農委會推出的60元平價幸福餐盒，由於價格便宜又美味，受到消費者瘋搶，2023年創造1.6億元營收，相當於售出逾260萬個便當，目前全台約有320家全聯門市有供應，預計2024年將增至600家門市，好消息是將拓展中南部，讓雲林以南的鄉親也能買得到，熱便當2024年度目標4億元，官方也曾透露搶購秘訣就是午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯營業部協理吳世明表示，全聯60元幸福餐盒預計在2024年目標每日供應量增加至2倍，目前全台約有320家全聯門市供應熱便當，最快在今年上半年將拓展逾600家門市販售，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。
並且販售門市午晚兩個時段的幸福餐盒數量也會增加，就是希望讓消費者買到平價的高CP值餐點，不管未來農委會輔助是否繼續，全聯表示仍會持續研發平價熱便當，讓消費者維持幸福感。
而業者也透過平價餐盒的熱銷，增加消費者與全聯熟食的接觸，去年（2023）全聯與農委會合作的幸福餐盒，加上全聯自行研發的美味堂便當，共計售出464萬個，便當銷量連續兩年都有大幅度的成長。
全聯官方也曾透露，想要買到超夯的60元幸福餐盒，搶購秘訣就是，門市分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空！且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」，還能查詢門市是否有販售甜點、壽司、無印良品等，只要鎖定門市、瞄準時間，60元幸福餐盒天天吃得到。