PLG／鋼鐵人99:91戰勝富邦勇士！銳米轟32分 施晉堯也爆發砍20分
高雄17直播鋼鐵人2024年在年後的首場比賽，與衛冕軍臺北富邦勇士打出不錯的內容，鋼鐵人一路領先進入到下半場，並靠著決勝節丹尼爾2顆三分球，以及銳米及施晉堯皆破個人本季得分新高、分別砍下32分和20分，終場鋼鐵人以99:91拿下主場勝利，同時是對戰勇士的2連勝。
記者黃建霖/綜合報導
本場首節，勇士三分外圍手感火燙，且掌握較多籃板，鋼鐵人塔壁中距離接連命中，鋭米展現多元進攻手段，以及施晉堯與丹尼爾連線灌籃成功，首節鋼鐵人以23:21領先。
第二節，王律翔一上場就三分入網，雙方你來我往，接連替補上陣的球員們皆有建樹，尤其銳米攻防兩端表現相當亮眼，中場鋼鐵人以48:41領先。
下半場，鋭米及施晉堯延續上半場的進攻企圖心，在中距離及三分外圍得手，隨即勇士反擊相當快速，勇士賽爾登火力全開，利用鋼鐵人進攻凌亂的小亂流反超比分，鋼鐵人以68:70落後進入決勝節。
決勝節，勇士一波5:0的攻勢再將比分拉開，銳米三分及時雨替鋼鐵人止血，王律翔射手本色不用熱機外圍轟三分，施晉堯犀利切入要到小帳加一機會，鋼鐵人將領先優勢要回，銳米、陳又瑋接連得分穩定戰局，最終鋼鐵人以99:91拿下勝利。
此役共三人得分上雙，銳米拿下「雙十」個人得分新高32分、11籃板，外帶7助攻，施晉堯也拿下本季個人新高20分，塔壁12分，陳又瑋9分、9籃板、6助攻，丹尼爾也攻下9分、12籃板的表現。
針對此役，總教練邱大宗表示，今天贏下這場相當「解氣」，年前有幾場比賽可惜未拿下勝利，總教練邱大宗肯定球員的拚勁，攻守兩端球隊皆成長不少，也提到銳米傷勢的恢復以及和球隊磨合狀況漸入佳境，今天也幫助球隊拿下勝利。
今日攻下32分個人得分新高的銳米也將今天的勝利歸功於隊友，讓他可以有很好的出手得分，也提到鋼鐵人的勝利關鍵就是不只一兩個球員可以得分，而是可以不斷有球員跳出。
本日同樣攻下個人新高的20分的施晉堯，在呂政儒受傷後擔任代理隊長，本場關鍵時刻跳出幫助球隊，他也提到，今天的鋼鐵人跟年前判若兩隊，之前過多的單打獨鬥，而今日大家的無私分享球也是本場勝利關鍵。