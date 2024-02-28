四季酒店傳害地層下陷！民眾憂成下個基泰大直 林敏雄出面回應了
國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」與全聯實業董事長林敏雄合作，打造台灣首家四季酒店，就坐落在台北101正對面，預計在2025年開幕，不過日前卻被爆出，酒店興建工程導致地層下陷，周邊的鄰房及人行道出現受損，對此，林敏雄今（27）日也針對此事首度正面回應。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯董事長、元利建設總裁林敏雄，斥資逾百億元買下台北101正對面1552坪土地，將打造全台首家四季酒店，目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，預計將在2025年完工開幕，不過如今卻傳出因興建工程導致周邊出現受損，民眾憂心再發生基泰大直相似的工地坍塌意外。
對此，林敏雄今（27）日也首度出面回應，強調四季酒店周邊並沒有發生地層下陷，並表示「我在那邊蓋飯店打擾到人家，我對不起，若是發生問題會幫忙修繕，但地層下陷，真的沒有，我們元利建設真的沒問題」。
元利建設日前也發聲明表示，1月17日已與營造廠、監造建築師及民眾指定的第三方專業公會進行勘查，並額外增加施作透地雷達探測作業，探測結果顯示未有掏空情況，且經公會技師認定本案無公共安全疑慮。
「四季酒店」（FOUR SEASONS）由榮獲普立茲獎得主的建築師以「國際性、現代化、地標性」三個目標操刀設計，將採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感的地標建築；另規劃低度遮掩景觀電梯，立志成為信義區最閃亮的新地標，飯店座落在信義區屬於餐飲一級戰區，預計會提供中式、義式、粵式料理等各國風味美食。