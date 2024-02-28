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企業最愛科大出爐！台科大、致理科大獲「公私立職場表現」冠軍

▲企業最愛科大出爐，台科大在公立科技大學排名奪冠。（圖／翻攝自台科大臉書）
▲企業最愛科大出爐，台科大在公立科技大學排名奪冠。（圖／翻攝自台科大臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2024企業最愛大學調查出爐，在「公立科技大學」部分，台灣科技大學鞏固冠軍寶座；「私立科技大學」由致理科技大學拔得頭籌，南台科技大學與長庚科技大學都從去年10名外， 分別躍升至第3名與第5名。

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1111人力銀行與TUN大學網合作「2024企業最愛大學調查」，針對有選才、用才權力的企業負責人、主管、人資進行抽樣調查，藉以探知就業市場輪廓。調查項目包括「整體表現排行」、「公私立大學排行」、「公私立科技大學排行」以及「18學群排行」。

在「公立科技大學」部分，台灣科技大學依舊鞏固冠軍寶座，其次依序為高雄科大、雲林科大、台北科大、虎尾科大、屏東科大、高雄餐旅大學、勤益科大、台北商業大學、台北護理健康大學。

1111人力銀行指出，台科大在國際設計創新領域上擁有一席之地，據英國泰晤士報高等教育特刊發布「2024年世界大學排名」顯示，台科大在國際展望項目排名全國第一，獲得各界高度肯定。設計系的學生更以「虛擬實境百變搖桿」、「RTV- 快速醫療指揮車」、「可拆式桌子」等作品拿下紅點設計概念獎，展現強大的創新能力。

1111人力銀行提到，而勤益科技大學在智慧自動化工程領域迅速崛起，與德商OPENMIND 合作，強化學生在智慧製造領域的競爭力，進而讓學生和教師都得以進行實際應用和研究，台灣多所科技大學在卓越成就上展現領先水準，並強調永續教育成為學校的重要加分項目，培養學生對全球議題的關懷，展現科技實力。

▲企業最愛「公私立科技大學排行」。（圖／1111人力銀行提供）
▲企業最愛「公私立科技大學排行」。（圖／1111人力銀行提供）
今年「私立科技大學」排名出現明顯變動，致理科技大學依舊拔得頭籌，明新科技大學則進步一個名次，來到第2名，而南台科大與長庚科大都從去年10名之外， 分別躍升至第3名與第5名，龍華科大第4名。第6名至第10名依序為景文科大、醒吾科大、朝陽科大、嘉南藥理大學、文藻外語大學。

1111人力銀行指出，致理科技大學致力於「智慧創新」和「SDGs 永續發展」，並成立了「尤努斯社會企業中心」，強調企業應結合智慧創新商業模式，為就業提早做準備。第2名的明新科技大學，以獨特的「訂單式產學人才教學」模式為基礎，打造全台首座半導體封裝測試類產線，並將英語和程式語言放入大一必修課程，致力養成就業競爭力。

1111人力銀行表示，龍華科技大學，與14家半導體領域企業合作，成立半導體產學聯盟，提供學生高薪實習機會，整合科研實力，專注培養廣受企業歡迎的人才，近年成效顯著。

致理科大校長陳珠龍說，我們一直都聚焦在幸福就業這件事，重視實務訓練，並且根據學生的專業適性發揮，鼓勵考取各式証照，走進企業實習，加值畢業証書，提早讓學生無縫接軌職場。

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