陽明交大生228辦大遊行！校長「1句話」遭炎上　兩度致歉改3/1辦

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陽明交大的體育賽事啦啦隊組織「火力班」日前在臉書粉專發文表示，睽違5年的梅竹賽校外遊行要重新啟動，遊行時間於2月28日的上午10點至下午1點，不但挑在敏感的2月28日舉行，還以「快來加入我們！一起壯大梅竹賽聲勢，替梅竹賽預熱！讓梅竹賽被更多人知道！歡迎用各種方式來加入我們的遊行隊伍哦」，「讓我們一同歡呼，一同奔馳，一同留下難忘回憶！別再猶豫了！準備好你的熱情」等語，遭網友痛批缺乏歷史感、沒有顧及228受難者家屬的感受。
陽明交大校長林奇宏日前向《自由時報》表示，學生只是單純想辦活動，面對過去，也不必然悲情以對，學生對228只是一個月日的時間點，就美國史上傷亡最慘重的南北戰爭，至今也沒有把停戰日或開戰日作為國定假日來紀念或哀悼，但在台灣，228已成為某種圖騰禁忌，成為特定政治人物每年兌換個人政治利益的提款機。
林奇宏的發言，再次讓事件炎上，許多粉專、網友紛紛發文痛批，部分學生也向媒體投書譴責。
對此，林奇宏在26日出席新竹市政府與公車業者的會勘行程致詞時提到，學生辦活動可能沒注意細節，近期他的發言，讓有些人覺得受到冒犯、不尊重，他致歉。後續，他又於27日向《中央社》表示，他的言論若有讓人感到不舒服，他感到非常抱歉。
陽明交大「火力班」已在臉書粉專發文宣布，原訂2月28日的梅竹造勢遊行，將改至3月1日舉行，「我們會在交大校園內繞行一圈，走過交大的每一個角落，將梅竹賽的熱情傳遞給每一位同學」。