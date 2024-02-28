獨／桃園球場拚開幕！大聯盟紅土改善排水系統　還有「秘密武器」

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桃園市政府、中央、樂天球團、聯盟協助改善
桃園球場在11月完成設計，12月動工，桃園市長張善政之前表示，優化修繕工程由市政府、樂天球團與中央3方合作，加上中職會長蔡其昌大力推動，所需經費約新台幣1.2億元，由中央負擔6成、市府與樂天球團各負擔2成，先由樂天球團進行草皮移植，挖除透水層後再由市府接手新設透水土層與排水、噴灌系統等，讓球場能在雨停後30分鐘內排水至可比賽狀態，並進行LED照明設備、外野看台地坪及座椅更新。
大聯盟等級紅土、「秘密武器」植物生長燈
桃園市府與相關單位不斷跟樂天桃猿球團溝通，並在年前（2月8日）就已經完成內野紅土鋪設等，還保留原本桃園球場外野的原始「草皮」，讓真正的「桃園精神」流傳下去，球員、教練也都能夠理解，由於草皮養護需要75天的時間，在日籍場方人員建議下，使用能夠抵抗寒冷氣候的「植物生長燈」，讓草皮可以加速生長，並且採用美國大聯盟等級紅土鋪設，希望趕上開季。
外野燈柱、看台工程更新
2023年4月開幕戰及5月樂天主場比賽中皆出現左外野第2盞照明燈柱斷電，經過桃園市政府勘查，檢查為燈柱地下電纜因斷線因不明原因燒毀故障，並發現電力線有熔毀狀況，去年球季結束後，燈光、座椅等設施的改進，也一併進行，外野座位也翻新，加上LED燈柱的運用，讓球迷迎接更新穎的球場。
外野看台在整建狀況，以及座椅更新，讓樂天桃園球場還是排了一整季60場的「全猿主場」在樂天桃園棒球場，樂天金鷲團隊的幫助下，台灣與日本團隊合力打造全新的球場，提供更舒適看球環境。
中職球季將於3月30日在台北大巨蛋正式開打，由樂天桃猿出戰味全龍隊，31日樂天回到主場樂天桃園棒球場開打，面對由洪一中總教練率領的台鋼雄鷹，王柏融、藍寅倫、王溢正、郭永維、張喜凱等球員都將有機會迎戰老東家，話題十足，也充滿期待。
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