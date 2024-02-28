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獨／桃園球場拚開幕！大聯盟紅土改善排水系統　還有「秘密武器」

桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／吳政紘攝）
桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

向來被各位球迷稱為「超級壩」的樂天桃園球場，經過桃園市政府、中職聯盟、體育署等相關單位整合，不但在去年動工內外野紅土與草皮工程，也把過去無法順利排水的原因找出，並在2009年後就並未正式「優化」球場功能，預計今年3月31日樂天桃猿主場首戰台鋼雄鷹，就可完整亮相，由於距離最後趕工還差最後一個月，桃園市長張善政也在近期前往球場視察，年前種植草皮後，還啟用「秘密武器」夜間照明生長燈，希望讓草皮可以恢復到比賽程度，並且迎接職棒開打。

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桃園市政府在去年針對球場排水不佳，時常積水問題做檢視，發現最主要原因跟當初施工的工法有關，並無排水暗管，加上只有不織布，並無攔砂網，因此排水層無法有效真正吸收水分，據了解，開挖後，還發現，其實排水層的不織布並未真正吸收水分，也導致積水不退現象一再發生。

▲桃園球場過去只要下雨就仍容易積水，被球迷取笑為「超級壩」。（圖／取自中職粉絲團）
▲桃園球場過去只要下雨就仍容易積水，被球迷取笑為「超級壩」。（圖／取自中職粉絲團）
桃園市政府、中央、樂天球團、聯盟協助改善

桃園球場在11月完成設計，12月動工，桃園市長張善政之前表示，優化修繕工程由市政府、樂天球團與中央3方合作，加上中職會長蔡其昌大力推動，所需經費約新台幣1.2億元，由中央負擔6成、市府與樂天球團各負擔2成，先由樂天球團進行草皮移植，挖除透水層後再由市府接手新設透水土層與排水、噴灌系統等，讓球場能在雨停後30分鐘內排水至可比賽狀態，並進行LED照明設備、外野看台地坪及座椅更新。

▲桃園球場改善計畫粗估預算共1.2億，由中央補助六成，預計新球季開始啟用。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園球場改善計畫粗估預算共1.2億，由中央補助六成，預計新球季開始啟用。（圖／桃園市政府提供）
大聯盟等級紅土、「秘密武器」植物生長燈

桃園市府與相關單位不斷跟樂天桃猿球團溝通，並在年前（2月8日）就已經完成內野紅土鋪設等，還保留原本桃園球場外野的原始「草皮」，讓真正的「桃園精神」流傳下去，球員、教練也都能夠理解，由於草皮養護需要75天的時間，在日籍場方人員建議下，使用能夠抵抗寒冷氣候的「植物生長燈」，讓草皮可以加速生長，並且採用美國大聯盟等級紅土鋪設，希望趕上開季。

▲樂天桃園棒球場改善排水工程，還有「秘密武器」植物生長燈。（圖／桃園報提供）
▲樂天桃園棒球場改善排水工程，還有「秘密武器」植物生長燈。（圖／桃園報提供）
外野燈柱、看台工程更新

2023年4月開幕戰及5月樂天主場比賽中皆出現左外野第2盞照明燈柱斷電，經過桃園市政府勘查，檢查為燈柱地下電纜因斷線因不明原因燒毀故障，並發現電力線有熔毀狀況，去年球季結束後，燈光、座椅等設施的改進，也一併進行，外野座位也翻新，加上LED燈柱的運用，讓球迷迎接更新穎的球場。

外野看台在整建狀況，以及座椅更新，讓樂天桃園球場還是排了一整季60場的「全猿主場」在樂天桃園棒球場，樂天金鷲團隊的幫助下，台灣與日本團隊合力打造全新的球場，提供更舒適看球環境。

▲桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／張善政臉書）
▲桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／張善政臉書）
▲桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／張善政臉書）
▲桃園球場經過整體改善後，預計將以全新面貌在新球季登場。（圖／張善政臉書）
中職球季將於3月30日在台北大巨蛋正式開打，由樂天桃猿出戰味全龍隊，31日樂天回到主場樂天桃園棒球場開打，面對由洪一中總教練率領的台鋼雄鷹，王柏融、藍寅倫、王溢正、郭永維、張喜凱等球員都將有機會迎戰老東家，話題十足，也充滿期待。

▲台鋼雄鷹總教練洪一中將回到樂天桃園主場，迎戰老東家。（圖／取自台鋼雄鷹 TSG HAWKS臉書）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中將回到樂天桃園主場，迎戰老東家。（圖／取自台鋼雄鷹 TSG HAWKS臉書）

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