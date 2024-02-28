UVL／中原、臺師七連勝　李元豪超狂！奪46分、國北教仍敗

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上屆季軍彰師大、殿軍國北教大複賽第二天就碰頭，前兩局雙方25：22、25：18各守住一局，第三局5度Deuce後由國北教以30：28拿下，取得2：1聽牌，彰師大不甘示弱，26：24、15：12連下兩城，3：2贏得最後勝利。
此役國北教大李元一個人為球隊貢獻46分，技驚全場，但最後國北教大沒逃過輸球的命運，彰化師大以「阿得」陳恩得21分最高。
臺北大學和陽明交大一樣是五局大戰，決勝局13：13時，陽明交大靠一記精準攔網拿下第14分，最後邊陲攻擊再補一刀，以15：13勝，全隊嗨到不行。陽明交大以蕭宜正得33分最高，臺北大學凌岳33分。
開賽後一勝難求的北市大男排，在許又任貢獻23分下，以3:2（20：25、25：17、15：16、18：25、19：17）拿清華大學祭旗，終於在6連敗後拿下首勝。
教練陳浚良坦言，開賽後一直輸，輸到完全沒信心，全隊陷入低氣壓，這場球賽和對手實力接近，是有機會贏的。「前幾場一個很重要的問題出在防守，就算守得起來常常也只是安全球，但今天不一樣了，防守後還能製造機會反擊，是獲勝主因。
另三場比賽結果，分別是臺灣大學3：1勝嘉義大學、臺灣師大3：0勝中華醫大，中原大學3：0勝臺灣體大。