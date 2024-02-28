UBA／大學生打贏職業！練習賽贏SBL裕隆、台啤 健行雙槍合飆40分
3冠得主上季第二、本季預賽13勝2敗也僅次於衛冕軍政大排第二的健行科大，從防守做起，鎮隊雙星劉丞勳、蔡宸綱合飆7記三分彈、合拿40分15籃板11助攻6抄截，聯手85：64甜蜜復仇，拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽首勝，連結預賽最後9連勝，累計已是10連勝，瞄準104學年起連9季晉四強。
記者廖聿偉/綜合報導
本季開季戰就爆冷小輸臺藝，吞下輸給政大之外的另一敗，教頭劉孟竹猶有餘悸說：「輕敵是對手之外另一敵人，今天再逢臺藝大，防守是主軸，尤其針對臺藝拿手的包夾，大家緊繃神經，得以順利扳回一城，但最後幾分鐘還是有些鬆懈，贏21分算ok，一旦最後比得分，應該有利，但希望不必比得分就可晉小巨蛋。」
第一節25：14、上半場48：32，健行全場主導，順利撂下第一勝，3 人得分上雙，「雙槍」劉丞勳三分球6投中4，拿21分7籃板4助攻5抄截，蔡宸綱三分球5投中3，得19分8籃板7助攻1抄截，史魯齊14分4籃板。
劉丞勳說：「先前我們跟SBL的裕隆、台啤練習賽，對手外援都有上場，但我們還是都贏，意味準備得不錯，也延續到今天。」
蔡宸綱說：「跟裕隆、台啤練習賽，強度夠，我們也贏球，幫助真的很大，我跟丞勳進攻得以穩定輸出。」
史魯齊則說，轉型、突破，都是要再努力、強化，希望愈來愈好，當然，前提是一定要晉級四強。