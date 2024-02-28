生產致癌物質蘇丹紅！研發處長涉造假SGS報告遭羈押 員工獲交保
含有致癌物質「蘇丹紅」的辣椒粉近期流向全台，包含蝦味先、菜䔕餅以及許多食品業者都受到波及，雲林縣濟生食品分公司被查獲違法進口蘇丹紅辣椒粉，雲林縣地檢署26日發動搜索，帶回該公司陳姓負責人、廠長、經理及研發部郭姓研發處長和員工共9人偵訊，27日對郭男和郭女聲請羈押禁見，雲林地院晚間審理後，認郭男涉嫌重大，可能有串證、湮滅證據之疑慮，裁定其羈押禁見，而郭女則無羈押之必要，諭令5萬元交保。
記者林莞茜／綜合報導
根據檢方調查，為爭取產品能在國內大型超商上架，濟生食品公司人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技公司（SGS）的食品實驗室進行檢測，原料檢測出含有蘇丹色素3號，由於蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構(IARC)致癌性分類第3類物質，非屬「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准的食品添加物，即必須零檢出。
不過，斗六廠的研發處接獲這項檢測報告後，卻為了能順利將所生產的4合1調味粉能出貨給全聯公司，竟涉變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，最終將商品販售予消費者。
昨天檢調通知陳姓負責人（50歲）、陳姓經理（22歲）、斗六廠研發處郭姓處長（42歲）、郭姓研發人員（女，47歲）等共9名員工與主管到案說明，經過檢方漏夜偵訊認為郭姓研發處長、郭姓女員工2人，涉及食品安全衛生管理法、變造私文書等罪，今天以犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見；陳姓負責人、陳姓經理與其他3名員工，分別被以150萬元至2萬元不等金額交保。
雲林地院審理後，認定郭姓處長涉嫌重大，可能有串證、湮滅證據之疑慮，裁定其羈押禁見，而郭姓研發人員則無羈押之必要，諭令5萬元交保。