TGI FRIDAYS、德州牛排「買一送一」！229元爽吃金色三麥大拼盤

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2月29日TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」！明天一日限定到全台TGI FRIDAYS餐廳，點購炭烤豬肋排系列品項並出示指定畫面，即贈相同餐點一份。提醒大家，點購全份或半份炭烤豬肋排皆可享有優惠；炭烤豬肋排優惠品項不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤；每桌每次至多買二送二；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。
📌Texas Roadhouse：8oz.火烤德州牛排「買一送一」
2月29日至全台Texas Roadhouse，點購8oz.火烤德州牛排，即贈相同餐點一份（不含配菜），相當於爽吃「牛排買一送一」！提醒大家，火烤德州牛排配菜固定搭配奶油玉米及馬鈴薯泥；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。
📌金色三麥：2/28精釀啤酒28元！2/29爽吃大拼盤229元
金色三麥一連於2月28日、2月29日限時2天祭出優惠，今內用消費350ml季節精釀啤酒「只要28元」（原價180元）。提醒大家，每人限優惠乙杯，優惠不併用；需滿18歲才能兌換；30人以上大訂不適用。
明天2月29日更限時放送雙重優惠，四人同行內用消費，可享「229元爽吃經典大拼盤」（原價1250元），超狂現省1021元。提醒大家，每桌限優惠乙份，優惠不併用。
還直接幫四年只能過一次生日的壽星加菜！2/29壽星2月29日當天到店內用消費，金色三麥「免費送經典大拼盤」乙份！提醒大家，每位壽星限優惠乙份，優惠不併用；30人以上大訂不適用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！