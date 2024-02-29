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頂呱呱甜甜包「不再是小廢包」！聯名泡芙爺爺：卡士達炸雞泡芙堡

▲頂呱呱聯名日本泡芙爺爺beard papa's，搭配爆漿卡士達內餡，讓甜甜包「不再是小廢包」！還有田園卡士達炸雞泡芙堡。肯德基也開賣黃金魚子海陸Q蝦堡、莫札瑞拉起司球。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱聯名日本泡芙爺爺beard papa's，搭配爆漿卡士達內餡，讓甜甜包「不再是小廢包」！還有田園卡士達炸雞泡芙堡。肯德基也開賣黃金魚子海陸Q蝦堡、莫札瑞拉起司球。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

連鎖速食品牌不只主打招牌漢堡、炸雞等餐點，有時候創意副食也能擄獲廣大粉絲的心。頂呱呱宣告將聯名日本名店泡芙爺爺beard papa's，搭配爆漿beard papa's招牌卡士達內餡，讓甜甜包「不再是小廢包」！還將創意推出田園卡士達炸雞泡芙堡。而肯德基也全新推出黃金魚子海陸Q蝦堡、搭配莫札瑞拉起司球。

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頂呱呱聯名日本名店泡芙爺爺beard papa's，攜手推出「卡士達甜甜包」，一口咬下能吃到beard papa's招牌卡士達內餡爆漿，讓過去常被視為「小廢包」的甜甜包瞬間圈粉，已有粉絲吶喊「跟爺爺聯名了！」「哇哇超強聯名的感覺欸」、「這個可以買」。

▲頂呱呱 x beard papa's「卡士達甜甜包」爆漿升級，不再是「小廢包」。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱 x beard papa's「卡士達甜甜包」爆漿升級，不再是「小廢包」。（圖／頂呱呱提供）
頂呱呱 x beard papa's「卡士達甜甜包」爆漿新升級，限時嚐鮮價2顆49元；購買頂呱呱任一超值套餐，享卡士達甜甜包一顆「加購19元優惠」；於3月1日至3月31日還推出3款優惠套餐。提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
◾️卡士達派對組合餐：「卡士達甜甜包6顆＋原味炸雞2塊＋原味雞腿2支＋呱呱包2顆＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價596元）；
◾️卡士達獨享餐：「卡士達甜甜包2顆＋原味炸雞＋原味雞腿＋地瓜薯條(小)＋可樂系列(M)」特價209元（原價244元）；
◾️卡士達輕饗餐：「卡士達甜甜包2顆＋地瓜薯條＋可樂系列(M)1杯」特價99元（原價124元）。

▲頂呱呱推出創意「田園卡士達炸雞泡芙堡」。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱推出創意「田園卡士達炸雞泡芙堡」。（圖／頂呱呱提供）
而且不只甜甜包升級成「卡士達甜甜包」，頂呱呱這次還創意推出「田園卡士達炸雞泡芙堡」，不只先把漢堡麵包換成beard papa's招牌日式泡芙皮，夾入頂呱呱薄皮嫩炸雞、新鮮生菜、番茄、酸黃瓜後，再搭配特調田園卡士達醬，玩出新滋味。期間限定於3月11日至3月17日，每天12:30於頂呱呱忠孝旗艦店販售，每日限量30顆賣完為止。

▲肯德基開賣「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／肯德基提供）
▲肯德基開賣「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／肯德基提供）
而肯德基也全新推出今年首款海陸新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，使用新鮮現炸100%原塊雞腿肉的酥脆經典咔啦雞腿排，搭配新鮮Q彈黃金蝦排、及爺爺秘製的特調黃金魚子醬，吃的時候嗶嗶啵啵食感很有趣。還同步新上市的「莫札瑞拉起司球」，在金黃香酥Q軟的外皮裡，包裹著金黃濃郁的莫札瑞拉起司，趁熱吃還會牽絲。
◾️黃金魚子海陸Q蝦堡 單點163元，
◾️黃金魚子海陸Q蝦堡M經典餐 195元：黃金魚子海陸Q蝦堡＋脆薯(中)＋可樂(中)
◾️黃金魚子海陸Q蝦堡 XL餐 258元：黃金魚子海陸Q蝦堡＋咔啦脆雞＋脆薯(中)＋原味蛋撻＋可樂(中)

▲肯德基「莫札瑞拉起司球」會牽絲。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「莫札瑞拉起司球」會牽絲。（圖／肯德基提供）

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