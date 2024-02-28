228優惠只限今天！全家美式、拿鐵「第2杯5元」　7-11咖啡買2送2

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📍門市｜即起至2月28日
◾特大經典美式第2杯5元，55折，原價60元、特價33元
◾特大經典拿鐵第2杯5元，54折，原價70元、特價38元
◾Pablo起司拿鐵第2杯5元，53折，原價75元、特價40元
◾霜淇淋第2支5元，55折，原價49元、特價27元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至2月28日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價43元
📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）
📍門市｜即起至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜2月28日
◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡萊爾富
📍門市、APP整買領取｜2月28日限定
◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
◾APP內的「優惠活動」領取優惠券，樂法錫蘭紅茶/日式綠茶 650mL，任兩件特價29元，5折，原價29元、特價15元
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月1日
◾大杯莊園級美式買2送1，66折，原價45元、特價30元
◾大杯莊園級拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元
即日起至4月3日期間，完成購／取高鐵車票票券，憑繳費證明聯下方條碼，還可享大杯OKCAFE莊園級美式，不限冰熱享同品項買1送1優惠。