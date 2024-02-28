不痛了！北市動物園34歲高齡熊瑞辭世　「小熊」一生回顧

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北市動物園表示，已經成為「熊瑞」的「小熊」，如同其他老年動物，近幾年陸續出現常見的退化症狀，例如脊椎骨刺、關節炎、高血壓等，毛髮則從年輕時的濃密烏黑亮麗變得日漸稀疏，行動也逐漸緩慢，靠著保健和預防的藥品以及保育員的細心呵護，在臺灣動物區的黑熊養老村養老。
但在2月24日傍晚，保育員發現「小熊」動作變得更加吃力，到25日「小熊」的下半身甚至已經無法動彈，保育員及獸醫一起將「小熊」帶到醫院檢查。根據各項指數及電腦斷層的結果評估，發現「小熊」有明顯的脊椎贅骨生成及椎間盤疾病，尤以後段腰椎最為嚴重，可能導致脊髓與神經根的壓迫而使下半身無法移動。
經過2天急症處理及雷射治療，「小熊」狀況依然不見好轉。考量「小熊」過於年長，不適合進行手術，且即使術後亦難以復健，因此治癒機率極低。且由於大型動物長期躺臥將會很快衍生其他身體不適或褥瘡等，經過相當多的討論及動物福祉評估，最終還是艱難地做出人道處理的決定，希望「小熊」能在生命的最後階段，不要再辛苦承受疼痛與壓力。
最後一天，保育員為「小熊」鋪著厚厚軟軟的乾草床，讓牠吹著暖風，所有照顧過牠的保育員也都來到身邊，陪牠走完最後一段路。近幾年照顧「小熊」的日子，讓動物園同仁們認識到熊科動物老年後將可能面對的疾病，也累積到如何照顧年老動物的寶貴經驗。我們會永遠會記得「小熊」壯碩的美麗身影，以及聽到保育員呼喚時，耳朵如同雷達般轉動不停的模樣。謝謝你「小熊」，再會了。