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不痛了！北市動物園34歲高齡熊瑞辭世　「小熊」一生回顧

▲臺北市立動物園的高齡熊瑞「小熊」於今(2024)年2月27日傍晚辭世。（圖／臺北市立動物園）
▲臺北市立動物園的高齡熊瑞「小熊」於今(2024)年2月27日傍晚辭世。（圖／臺北市立動物園）

記者林莞茜／綜合報導

臺北市立動物園在臉書上表示，園區高齡熊瑞「小熊」於在2月27日傍晚辭世，悲痛寫下「陪伴我們將近35個年頭、動物園界紀錄最老的亞洲黑熊」即便已經步履闌珊，在保育員的心中仍是永遠的『小熊』。」謝謝「小熊」在動物園陪伴許多人成長，成就眾多美好回憶，謝謝你讓我們可以照顧你、陪伴你直到最後一刻。

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回顧「小熊」一生，臺灣動物區的黑熊「小熊」，在1989年10月31日來到動物園。當時的牠大約出生2-3個月大，送牠到動物園來的是一位住在新北市的民眾陳先生，當年在阿里山的路邊發現「小熊」被關在籠子裡兜售，當下心生不忍，因此掏腰包買下「小熊」，並把牠帶到動物園，希望「小熊」可以得到最好的照顧。「小熊」在保育員的照顧下逐漸長成了健壯的大熊，再漸漸地變成「小熊」爺爺！在動物園同仁們的細心呵護下，小熊轉眼間度過了34個寒暑，陪伴了無數來到動物園的大小朋友，而「小熊」也成為「熊瑞」級的黑熊爺爺。

▲臺北市立動物園的高齡熊瑞「小熊」於今(2024)年2月27日傍晚辭世。（圖／臺北市立動物園）
▲臺北市立動物園的高齡熊瑞「小熊」於今(2024)年2月27日傍晚辭世。（圖／臺北市立動物園）
北市動物園表示，已經成為「熊瑞」的「小熊」，如同其他老年動物，近幾年陸續出現常見的退化症狀，例如脊椎骨刺、關節炎、高血壓等，毛髮則從年輕時的濃密烏黑亮麗變得日漸稀疏，行動也逐漸緩慢，靠著保健和預防的藥品以及保育員的細心呵護，在臺灣動物區的黑熊養老村養老。

但在2月24日傍晚，保育員發現「小熊」動作變得更加吃力，到25日「小熊」的下半身甚至已經無法動彈，保育員及獸醫一起將「小熊」帶到醫院檢查。根據各項指數及電腦斷層的結果評估，發現「小熊」有明顯的脊椎贅骨生成及椎間盤疾病，尤以後段腰椎最為嚴重，可能導致脊髓與神經根的壓迫而使下半身無法移動。

經過2天急症處理及雷射治療，「小熊」狀況依然不見好轉。考量「小熊」過於年長，不適合進行手術，且即使術後亦難以復健，因此治癒機率極低。且由於大型動物長期躺臥將會很快衍生其他身體不適或褥瘡等，經過相當多的討論及動物福祉評估，最終還是艱難地做出人道處理的決定，希望「小熊」能在生命的最後階段，不要再辛苦承受疼痛與壓力。

最後一天，保育員為「小熊」鋪著厚厚軟軟的乾草床，讓牠吹著暖風，所有照顧過牠的保育員也都來到身邊，陪牠走完最後一段路。近幾年照顧「小熊」的日子，讓動物園同仁們認識到熊科動物老年後將可能面對的疾病，也累積到如何照顧年老動物的寶貴經驗。我們會永遠會記得「小熊」壯碩的美麗身影，以及聽到保育員呼喚時，耳朵如同雷達般轉動不停的模樣。謝謝你「小熊」，再會了。

▲最後一天，保育員為「小熊」鋪著厚厚軟軟的乾草床，讓牠吹著暖風，所有照顧過牠的保育員也都來到身邊，陪牠走完最後一段路。（圖／北市動物園）
▲最後一天，保育員為「小熊」鋪著厚厚軟軟的乾草床，讓牠吹著暖風，所有照顧過牠的保育員也都來到身邊，陪牠走完最後一段路。（圖／北市動物園）

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