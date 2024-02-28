郭靜狂上節目玩遊戲！粉絲失望變通告咖 瘋猜原因：不先賺會餓死
歌手郭靜入行16年，憑清亮、溫暖嗓音唱紅〈下一個天亮〉、〈心牆〉、〈陪著我的時候想著她〉等代表作，有「純愛教主」美譽，曾經兩度入圍金曲獎，有觀眾發現她近年經常參加各大綜藝節目錄影，頻率相當高，失望地問：「怎麼現在好像變成通告藝人了？」
記者楊穎軒／綜合報導
郭靜近來常現身遊戲類節目，尤其《綜藝玩很大》幾乎變固定班底，一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享她在《天才衝衝衝》玩遊戲的截圖，感嘆：「我記得郭靜以前不是歌手嗎？怎麼現在好像變成通告藝人了？以前唸書時期特別喜歡聽她的歌呢...」還附上落淚的表情符號，看似對郭靜不務正業感到惋惜。
貼文一出，網友猜測是爭取曝光度，「能持續出現再螢光幕上應該是各藝人、歌手的目標吧？ 不管哪個形式」、「上綜藝維持熱度啊」、「很多通告藝人，以前也是歌手或演員呀」、「她上綜藝節目反而讓她知名度更高，節目效果也很好」，多數人認為是穩固收入，「生活要緊，能賺錢就好」、「哪裡有錢哪裡去」、「在台灣現在當歌手會先餓死」、「有接校園和企業活動，還有副業，偶爾上上通告，賺的比你想還多」！
其實郭靜演藝事業採多元發展，除了上綜藝節目、實境秀展現不同面貌，音樂事業也沒有偏廢，3月2日將在台北流行音樂中心舉行《喂 你在幹嘛》演唱會，至於新專輯或單曲，目前正在積極籌備，發想新概念，已經創作一首有關貓咪的新歌。
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