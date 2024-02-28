中國工廠新年後不再「搶人」！出口訂單減　農民工找工難、薪水少

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據《中國青年報》本月稍早援引地方勞工與社會安全單位的數據，東莞市廣東的出口中心，通常是農民工首選，預計農曆新年後將出現16.3萬個職缺。
浙江省一家照明產品出口製造商Justin Xu表示，由於出口訂單減少，求職勞工多於在地企業的職缺，因此今年工廠不怕招不到工人，來自貴州和河南的農民工也都已經回來了。
據《河南日報》報導，有一名人力資源經理表示，「我們公司的職缺約為20人，但有60多人前來申請。」
而隨著服務業與製造業的用工需求不如去年，多數回到城市的農民工對於今年薪水上漲不敢奢望。一名30多歲、正在江蘇尋找汽車零件工廠工作的民眾表示，「我來廣東好幾天了，工資沒有我想像的那麼好。」
廣州一家招聘機構李姓職員透露，年後深圳、東莞的農民工時薪已較3年前減少三分之一，至18到19人民幣（台幣79至83元）之間。該名李姓職員認為，這與就業市場的疲軟歸因於工廠外移至海外，以及企業致力降低成本有關。
報導指出，中國經濟經歷了清零政策取消後的挑戰，去年國內生產毛額（GDP）成長了5.2%，但消費者和就業市場都沒有感受到。
浙江天舒機械設備公司經理周立斌（音譯）表示，「今年一些工廠到現在還沒有開工，因為出口訂單不足、營運困難」。他補充稱，過去每年到了這時候，浙江很多地區都會包車、包機吸引中西部地區的勞工回來，然而今年情況不同，「也許政府意識到訂單有限和生產不足。」
製造業經濟前景不明也影響了其他服務業，一名在江西經營早餐店的李姓老闆娘表示，去年他們有雇用幫手，但今年不打算雇人了，「水電費增加，但我們不敢漲價，我們是做農民工生意的，今年他們的收入可能會比去年差。」