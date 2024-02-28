Hebe田馥甄回新竹「中性短髮女相伴」 曾說：有愛的萬物皆能相愛
Hebe（田馥甄）從女子天團S.H.E單飛後憑空靈唱腔、甜美外貌被歸類「文青系女神」，工作繁忙的她，私下充分安排休息時間，日前新年假期被目擊陪雙親走春，身旁還有一位中性女子同行，4人相處相當融洽，而將滿41歲的Hebe對感情很低調，不在意外界閒語或被貼標籤，曾經表示：「有愛的萬物皆能相愛。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《CTWANT》報導，Hebe農曆年回新竹老家，大年初五下午和爸媽現身竹北新瓦屋客家文化保存區，身邊還有一位留著短髮，打扮中性的女性，4人互動熱絡且熟稔，而Hebe招牌長髮飄逸，自帶仙氣，進到商店內把大方摘下墨鏡，被粉絲認出回以客氣微笑。
Hebe年屆不惑尚未成家，也沒有公開的伴侶，感情世界相當神祕，2019年台灣通過同婚法案，她分享自己的歌〈LOVE!〉，發文道：「愛是能夠愛自己，懂得愛別人，有愛的萬物皆能相愛。」不只一次被拍到和同性好友過從甚密，她始終沒有正面回覆，不過表示無畏被認為愛女生，過年也不怕被長輩關心有沒有對象或催婚，「被問是我的福氣，會被關心表示長輩都很健康。」
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