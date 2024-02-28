228高溫飆30度！7-11霜淇淋、思樂冰買1送1 全家霜淇淋第二支5元
濕冷天氣告一段落！228紀念日各地氣溫回升，全台白天高溫回到20度以上，中南部更有攝氏27至30度高溫，超商推出一日冰品優惠，其中7-11霜淇淋、思樂冰買1送1；全家霜淇淋也有第2支5元優惠，「草莓優格」搭「巨峰葡萄」口味進入最後倒數，想嚐鮮別忘衝一波。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11門市今（28）日思樂冰特大杯全品項買一送一；霜淇淋販售門市則推出「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，只要於2月24日與2月28日憑icash2.0或icash PAY支付就可享買一送一。霜淇淋使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，橘子香氣與酸甜爽口味道，讓人一吃再吃，商品販售口味與數量，以該單店販售為準。
2月28日還有哈根達斯草莓季優惠，草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕任選3入229元。
全家則是於今（28）日限時1天推出霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動，也就是兩支只要54元，不管是將草莓果汁含量升級回歸的「草莓優格」口味，或是使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，以最夢幻療癒的色彩度過假期，想吃就要趁現在！
全家新口味霜淇淋，固定於每月5日換新開賣，接下來接檔的為靜岡抹茶霜淇淋」，雙口味門市則傳出有機會搭配「巧克力霜淇淋」，濃厚口味讓饕客嗨喊「期待，大人口味抹茶上市」。全家官方則保持神秘，僅回應「敬請期待」。