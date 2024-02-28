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黃嘉千哭「16年至少被攻擊6次」　夏克立：別藉別人痛苦獎勵自己

▲黃嘉千（左圖）哭訴結婚16年至少被打6次，夏克立強硬回擊。（圖／NOWnews資料照）
▲黃嘉千（左圖）哭訴結婚16年至少被打6次，夏克立強硬回擊。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃嘉千和夏克立16年夫妻情變，離婚官司尚未有結果，她指被男方多次家暴，夏克立反控女方利用身邊人頻頻對外爆料，黃嘉千忍無可忍，近日終於願意露面親自說明家醜，稱婚內總共被夏克立施暴5、6次，讓她罹患創傷後壓力症候群（PTSD），對此，夏克立今（28）日回應：「不要藉別人的痛苦獎勵自己。」

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▲《老大人》黃嘉千飾演女兒玉珍（圖／威視）
▲黃嘉千證實被夏克立施暴至少6次。（圖／威視提供）
據《鏡週刊》報導，黃嘉千元宵節後接受訪問，本人憔悴不安卻強顏歡笑，證實曾經被夏克立肢體暴力5、6次以上，以及長年言語羞辱，她起初認為是自己活該，求助身心科後才決定不再隱忍，「我要謝謝我的朋友們，他們所說的每一句話，都是事實！他們在我最無助、最走投無路的時候伸出援手幫助我，真的很謝謝他們...我一直就是遵守法官所說的，現在盡我的能力，可以回答的我會說」，幾乎全程邊哭邊說話。

▲夏克立（左）與黃嘉千、夏天一家三口，昔日家庭形象非常幸福。（圖／NOWnews資料照）
▲夏克立（左）和黃嘉千昔日家庭形象非常幸福。（圖／NOWnews資料照）
似乎得知黃嘉千受訪內容今天刊出，夏克立一大早在IG發文寫下：「不要藉別人真正的痛苦來獎勵自己。」有網友勸他國語不太好，最好請律師發言就好，一直透過媒體解釋會越描越黑，對自己不利，夏克立回覆：「她假裝代表受虐婦女，但她從來沒被家暴過，我可以證明一切！」

▲夏克立回應黃嘉千指控。（圖／翻攝自夏克立IG）
▲夏克立回應黃嘉千指控。（圖／翻攝自夏克立IG）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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