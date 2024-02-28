看好雲端產業！緯穎：AI伺服器將逐季成長、今年營收占比2成起跳

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陳昌偉說，目前GPU AI伺服器占比仍低，但在今年下半年有新品推出、量產後，預期對營收產生貢獻；至於傳統伺服器方面，若以AI伺服器以及傳統伺服器的比例來看，兩者呈現互相消長的情形，當AI伺服器比重提高，傳統伺服器的比重就會下降，若單純只看傳統伺服器，則預期將持平或微幅成長。
法人關切緯穎的AI伺服器客戶是選用GPU還是ASIC？陳昌緯表示，無論是GPU或ASIC都有客戶選用，緯穎目前2項產品都有接單，因為不只一個客人有GPU AI產品，一個客人也不只有一個GPU AI產品，緯穎致力替客戶量身打造解決方案，只要客戶開出條件，就會提供客製化的服務，同時也會持續拓展多元客戶，不依賴單一客戶。
談及AI晶片短缺議題，陳昌偉則說，2023年至今，緯穎都沒有遇到AI晶片短缺的問題，若日後遇到特定晶片缺料，也會與上下游廠商協調。
陳昌偉提到，緯穎看好雲端產業與AI伺服器的長期需求成長，將持續投資深化資料中心技術與產品開發。
另外，因應營運資金需求，緯穎董事會通過於普通股不超過1700萬股之額度內，視市場狀況及公司需求進行籌資。陳昌偉說，這是基於法規需股東會同意而做的事先準備，目前營運資金需求仍以銀行短期借貸為主。