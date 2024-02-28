NBA／K湯盼成終身勇士人！核心成員唯一未獲續約 降為替補不影響
在金州勇士歷史上立下許多汗馬功勞的「K湯」Klay Thompson，儘管最近被調至替補，但K湯仍然堅定地表達了他對於留在勇士隊的渴望，「我希望一生都是勇士球員。」
記者路皓惟/綜合報導
談及最近角色的變化，Thompson向《運動畫刊》記者Sam Amick透露，這一變化並未對他成為終身勇士人的渴望造成太大影響。他表示：「你還是得考慮所有的選項，但我希望一生都是勇士球員。」K湯與Stephen Curry（柯瑞）、Draymond Green一同奮戰了10多年，創造許多歷史與回憶。
過去4場以替補身分出賽，Thompson表現依舊亮眼，在這段期間場均繳出18.5分、3.5個籃板和2次助攻，並保持42%的三分球命中率。儘管這是K湯自從菜鳥賽季以來首度板凳出發，但他仍然是勇士隊不可或缺的一部分。
勇士自Thompson角色變化以來，取得了3勝1敗的戰績，目前勇士排在西區第10名。
Thompson即將在今年夏天成為自由球員，他是球隊核心成員中唯一一位下賽季還沒有合約的球員。K湯願意繼續效力勇士，並享受他所愛的比賽，「尤其是在打了11年的NBA之後，僅此一點就已經是一項令人難以置信的成就了。來到這裡，仍然能夠打球、享受樂趣並保持健康，這已經勝過任何里程碑。」