新生兒也成「人球」！韓國醫界罷工持續　「期限倒數」留守醫生苦

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韓國政府先前向請辭醫生喊話，稱在三月前返回職位者將不會被咎責，要求其在29日之前返回醫院，並計劃在3月以後採取吊銷醫生執照處分，還將按照相關司法程式進行處理。
儘管韓國保健福祉部先前曾稱，將依法對未遵守返崗復工命令的所有辭職醫生進行嚴肅處分。此外，政府還對從實習醫生過渡到住院醫生的新簽約醫生以及未滿1年合約的住院醫生下達「維持診療命令」，以防其在無正當理由的情況下不與醫院更新或放棄合同。
但實習和住院醫生仍未有明顯的返崗跡象，不更新或放棄合約的情況將持續出現。預計一線的醫療混亂恐難輕易消除。近來就傳出數起急診患者成為「人球」的事件，南部昌原市就傳出一名出生不到1個月的新生兒呼吸困難，由救護車送醫，但被當地5間醫院以「多名住院醫師離院導致人力短缺無法收治」為由拒收，在經過3小時後，這名新生兒才終於被送到離家60公里遠的近週一間醫院收治，所幸沒有傳出生命危險。
據韓國政府和醫界28日消息，截至26日下午7時，韓國99家醫院已有9909名實習和住院醫生遞出辭呈，佔總數的80.6%。缺勤醫生人數達到8939人，佔總數的72.7%。目前他們的辭呈並未被受理。
韓國政府宣布護理師27日起「合法行醫」，可按個人業務熟練度與資格暫代醫師部份工作，以填補因實習和住院醫生集體罷工導致的醫療空缺。但這也掀起質疑，首爾大學醫院工會就此指出，將醫生的職責轉給護士等其他醫務人員可能助長非法醫療行為，增加醫療事故風險。
儘管各大醫院現已對門診、住院和手術等採取了延期或減半等應對措施。根據患者病情嚴重程度，推遲非緊急手術和門診手術，以便集中治療急診和危重症患者。但在一線填補空缺的醫生、教授和護士的不滿呼聲也在日益增加。