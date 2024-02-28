出席台南二二八事件追思會　賴清德曝就任總統後要做這三件事

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賴清德表示，今天是二二八事件77周年紀念日，在台灣民主化後，在台灣各地都會舉辦紀念活動，今年是他當選總統後，第一次參與二二八事件追思會，他選擇回到台南，與大家一起，共同追思那個年代不幸受難的受難者，同時安慰家屬。
賴清德提到，二二八事件是台灣歷史上國家、政府所犯下的嚴重錯誤，不只是個別受難者犧牲生命、受到傷害，很多家庭也因此破碎。他說，自從台灣民主化後，前總統李登輝開始，政府開始做許多補救工作，包含認錯、道歉、賠償、恢復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念、進行真相調查等。
賴清德說，總統蔡英文2006年上任後，非常重視轉型正義，他在擔任院長院內，負責推動促進轉型正義條例的工作，成立促轉會、國家人權委員會等。
賴清德指出，在520上任後，他會繼續推動三項工程，第一，他會堅定團結國家、人民，守護台灣安全，促進民主和平繁榮，絕對不會讓台灣重演228不幸事件，讓國家主人可以在這片土地安全、平安，過自在生活。
賴清德接續說，他會持續檢討、反省二二八事件，讓更多人了解該事件的本質，同時進行社會重建、改造的工程，讓社會可以進行和解重生，讓國家團結、包容、多元，更加正常有尊嚴。
最後一點，賴清德指出，會繼續推動國家過去所犯下違法及平反的工作，對政治受難者、與其家屬的照顧，未來政府是一個開放政府，對真相的調查會一一公布給社會。