今明好天氣要把握！週五冷氣團「全台有雨」 北台灣週末跌破10度
今天228紀念日迎回好天氣，全台白天氣溫都可以來到攝氏20度以上，明（29）日進一步回暖，天氣風險公司分析師歐宗學指出，明日下半天鋒面接近，大台北、東北部會開始出現降雨，週五（3/1）全台都有降雨機率，且冷氣團再度來襲，週五晚間至週六（3/2）清晨，北部將有攝氏10度以下低溫，直到下週一（3/4）明顯回暖。
記者張志浩／綜合報導
歐宗學說明，今天228紀念日，只有基隆北海岸、北部山區、東半部有短暫雨機會，氣溫方面北部白天高溫可望回到攝氏22至23度，和過去幾天相比會舒適很多，中南部和東部有機會達攝氏30度，
整體來說西半部日夜溫差較大。
明天下半天起，台灣北方海面有鋒面建立並逐漸接近，預估大台北、東北部雲量會陸續增多，並開始有零星短暫雨，後續新一波的強烈冷氣團南下，且水氣明顯增多，週五說台各地普遍都會有短暫陣雨機會，氣溫也將顯著轉冷，預估週五晚上到週六清晨，中北部市區低溫下探攝氏11至12度，郊區有攝氏10度或以下低溫。
週六環境水氣仍多，各地仍有短暫雨機會，氣溫持續偏冷，下週日（3/3）起，冷氣團開始減弱，各地天氣逐漸轉好，下週一回暖幅度更大，各地白天高溫將上看攝氏25至28度，下週二（3/5）更可達攝氏28至30度，不過下週三（3/6）又會有鋒面通過及冷空氣南下，天氣、氣溫將再度有大幅度變化，民眾請持續關注最新天氣動態。