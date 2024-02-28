獨／蔣萬安小內閣擬3月改組 環保局長不等被拔官已主動請辭
台北市長蔣萬安3月將進行小內閣改組，環保局因處理新北深坑大火惡臭慢半拍，成為被點名要改組的局處之一。 不少北市議員認為，環保局長吳盛忠過去屢次在議會被質詢時，給出的答案總是「與時代脫節」，近期吳盛忠又再度讓北市府被推上輿論風口浪尖，據了解，吳盛忠不等被拔官，已經主動請辭，待蔣萬安正式批准。
政治中心／台北報導
新北深坑大火惡臭彌漫雙北，但官方卻沒有任何說明與通知，讓民眾無所適從，據了解，當日晚間北市府級及陳情系統都提醒環保局要及時因應，但直到隔日的凌晨，在蔣萬安發了臉書後，環保局才發新聞稿告知民眾空氣品質沒有問題，在臉書及Line的宣導上都慢半拍，引發民怨。
據了解，環保局不只在深坑大火上的反應不佳，過去吳盛忠在台北市議會備詢時的回答，也讓不少北市議員認為「與時代脫節」，吳盛忠空有專業，卻無法跟上現代政治的步調，已經不適任，因此在北市議員中，早有不少傳聞，認為吳盛忠在小內閣改組中會被調整；如今又發生雙北惡臭事件，吳盛忠的去留大家心中都有個底。
吳盛忠受到來自蔣萬安、議會及輿論壓力，據了解，不等被拔官，已經自行主動請辭，待蔣萬安批准。
另外，在北市小內閣改組前夕，又被爆出北市官員酒後性騷擾女員工，據了解，這位高官就是市場處副處長高群荐，以蔣萬安多次強調性騷零容忍的作風，應會火速處理。