女星伍詠薇嫁入豪門13天富商尪驟逝 遭控侵吞6億遺產近況曝
55歲香港女星伍詠薇過去曾獲亞洲小姐「最上鏡小姐」名銜，日前度過55歲生日，在臉書上有不少粉絲和明星紛紛獻上祝福。看似風光的伍詠薇曾在21歲時嫁入豪門，未料婚姻僅維持短短13天富商尪就驟逝，由於丈夫是會計師事務所高級合夥人，留下1.7億港幣（約新台幣6億元）鉅額遺產，伍詠薇因此捲入侵吞遺產風波。
記者張一笙／綜合報導
伍詠薇過去曾出演《醫神華佗》、《無業樓民》及《街市的童話》擔任第一女主角，與佘詩曼及滕麗名成為TVB力捧的三大「當家花旦」，1989年獲得亞洲小姐後隨即在一場派對上認識富商翁江培，隔年2人於1990年12月在香港麗晶酒店舉辦婚禮，此時伍詠薇年僅21歲，未料結婚13日之後翁江培竟因心臟病發在深圳離世。伍詠薇被外界質疑侵吞翁江培遺產，香港媒體甚至直接進到伍詠薇下榻酒店的房間門口敲門，質問她收到多少遺產。
後來經證實，香港傳媒對伍詠薇的指控皆為子虛烏有，當時她的收入不僅是負數，還身背十幾萬卡債，存摺內更是沒有任何一毛錢。而伍詠薇也曾試圖輕生，陷入精神幾乎崩潰的狀態，更放縱自己酗酒、吸毒。後來她向防止自殺會求助，生活才逐漸恢復正軌，更在1999年與現任丈夫練海棠結婚。
伍詠薇26日在個人IG上曬出多張慶生照，照片中她開心吃著蛋糕和壽桃，只見照片中的她臉蛋保養得宜，依稀看得出當年的美貌。貼文一出她演藝圈的好友及粉絲紛紛獻上祝福，並表示「生日快樂」、「美貌常駐」、「身體健康」。
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