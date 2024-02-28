新北三重大樓傾斜！疑建案開挖地下室工程疏失　百位居民緊急疏散

三重新建大樓傾斜！損鄰宅、疏散44人　建設副總一早再次到場致歉

▲新北市三重福隆路一處新建大樓正在施作地下室工程，疑似工程疏失，造成周圍民宅傾斜，約百名居民緊急疏散。（圖／記者蔡姍伶攝，2024.02.27）
▲新北市三重福隆路一處新建大樓正在施作地下室工程，疑似工程疏失，造成周圍民宅傾斜，約百名居民緊急疏散。（圖／記者蔡姍伶攝，2024.02.27）

記者林莞茜／綜合報導

新北市三重區福隆路「玖長匯比壽」工地，27日下午施作地下室工程時，疑因工程疏失造成一旁大樓傾斜，多位居民緊急疏散，建商玖長建設公司副總經理黃連添今（28）日上午再次到現場向居民鞠躬道歉，並強調待鑑定出爐後會負責任到底，「後續不會再接其他建案」。

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據了解，「玖長匯比壽」為地上13 層、地下3層的新建案，27日下午地下深度約11米處發生湧水情形，新北市土木技師公會與新北市大地技師公會到場瞭解，新北市消防局指出，現場為工地新建案，目前工地正在挖地基，由於旁邊11樓建築結構傾斜，為平衡地基壓力，需要灌水到地下室，目前已先撤離住戶，無立即危險，總計疏散撤離確認總共26戶44人，分別是福隆路30號21戶、仁政街116號5戶，疏散住戶由公所協助安置，建商負擔費用。

建商玖長建設公司副總經理黃連添，昨晚第一時間便到場，向所有受波及的住戶、全體國民鞠躬道歉「公司絕對會負責後續安全與賠償問題」今日一早，他再次到現場，稱他是「玖長匯比壽」建物主委，原本想蓋一棟讓手足同住，其他戶賣出去，未料發生連續壁瑕疵產生後續狀況，公司會全力配合後續處理，待工務局等單位鑑定結果出爐，該負責就負責到底。

黃連添說，他們家做襪子起家，也是以經營品牌的理念在經營，對於這次事故絕對秉持負責任的態度，也強調「以後不會再接其他建案」。

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