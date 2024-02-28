228叫外送！foodpanda拿坡里小披薩買1送3 Uber Eats自取抵60元
今天是228假期，想在家好好放懶就來點外送吧！foodpanda快閃推出228限定優惠，今（28）日起到明（29）天上班日，準備要讓用戶披薩吃到怕，一路吃到229，輸入指定優惠碼【四倍的祝福】，即享小披薩買一送三，等於4個小披薩只要269元，平均一個67元。另外Uber Eats 2月29日前，有外帶優惠，輸入【二月想外帶】優惠碼，訂購外帶自取單筆訂單滿 179元享7折優惠，最高折抵60元。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda又抓到梗大送優惠！為了慶祝四年才一次的2月29日壽星優惠foodpanda 與拿坡里合作推出「四倍的祝福披薩餐」，今（28） 日起至 2 月 29 日 ， 只要於拿坡里指定門市訂購四倍的祝福披薩餐，並輸入優惠碼【四倍的祝福】，即享小披薩買一送三，原價1067元，可現折807元，等於四個小披薩269元，平均一個只要67元。
此外，foodpanda日前推出的「年度回顧」活動，透過系統可以一鍵知道自己的外送成癮程度和消費習慣，包含叫過幾次外送、最常叫的食物類型、最常下單的時段，最情有獨鍾的店家，甚至還能看出自己在外送消費力的全台排名。同時測驗完成後還能獲得隱藏版的優惠碼，滿300元就可以優惠50元。
Uber Eats的部分，2月29日之前，輸入【二月想外帶】優惠碼，訂購外帶自取單筆訂單滿 179元享7折優惠，最高折抵60元。另外Uber乘車優惠則針對Uber One 會員新用戶，輸入【會員龍年首搭】可享首趟行程 150 乘車優惠。