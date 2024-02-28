韓國瑜接民主基金會董事長被卡！王鴻薇揭內幕：怕小金庫被發現

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王鴻薇表示，依過去例子來看，2016年3月23日，立法院院長蘇嘉全接任第五屆董事長；2020 年 3 月 5 日，立法院院長游錫堃接任第六屆董事長，都有立法院長擔任董事長的慣例。現在已經快3月，且也沒有政黨輪替，董事會卻都還沒開，民進黨是輸不起，還是捨不得？
王鴻薇提到，辦公室也詢問外交部目前董事交接日程，外交部表示，目前立法院3個政黨中，有政黨還沒提供名單，造成董事會無法召開，因此無法選任新任董事長。
王鴻薇認為，民進黨政府長期以來都有破壞慣例的前例，在有民進黨起手式：「台灣」、「民主」的台灣民主基金會，再次可能由國民黨籍的立法院長擔任董事長的狀況下，民進黨是不是也不演了，要破壞規則和慣例，展現綠能你不能的態度。
王鴻薇再指，做為我國二軌外交的台灣民主基金會，基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫，民進黨更黑箱，財報未標註受補助金額，而游錫堃創辦基金會，和廢死聯盟等單位補助款竟比民眾黨還多，受補助單位和民進黨淵源深厚者比比皆是。
王鴻薇認為，讓人嚴重懷疑，民進黨除了卡韓，是不是也怕韓院長在接任董事長後，去查浮濫補助、沒有利益迴避的狀況，「讓民進黨的小金庫被攤在陽光下？」