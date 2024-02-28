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韓國瑜接民主基金會董事長被卡！王鴻薇揭內幕：怕小金庫被發現

▲立法院院長韓國瑜至今未接任台灣民主基金會。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲立法院院長韓國瑜至今未接任台灣民主基金會。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，傳出民進黨內有人不想讓立法院長韓國瑜接任。對此，國民黨立委王鴻薇今（28）日直指，現在已經快3月，且也沒有政黨輪替，董事會卻都還沒開，民進黨是輸不起，還是捨不得？更踢爆基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫，受補助單位和民進黨淵源深厚者比比皆是。

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王鴻薇質疑，新國會2月1日上任已經快一個月，加上前立法院長院長游錫堃已經請辭立委，基金會官網上，董事長仍然是游錫堃，「難道台灣民主基金會還在平行時空？」

王鴻薇表示，依過去例子來看，2016年3月23日，立法院院長蘇嘉全接任第五屆董事長；2020 年 3 月 5 日，立法院院長游錫堃接任第六屆董事長，都有立法院長擔任董事長的慣例。現在已經快3月，且也沒有政黨輪替，董事會卻都還沒開，民進黨是輸不起，還是捨不得？

王鴻薇提到，辦公室也詢問外交部目前董事交接日程，外交部表示，目前立法院3個政黨中，有政黨還沒提供名單，造成董事會無法召開，因此無法選任新任董事長。

王鴻薇認為，民進黨政府長期以來都有破壞慣例的前例，在有民進黨起手式：「台灣」、「民主」的台灣民主基金會，再次可能由國民黨籍的立法院長擔任董事長的狀況下，民進黨是不是也不演了，要破壞規則和慣例，展現綠能你不能的態度。

王鴻薇再指，做為我國二軌外交的台灣民主基金會，基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫，民進黨更黑箱，財報未標註受補助金額，而游錫堃創辦基金會，和廢死聯盟等單位補助款竟比民眾黨還多，受補助單位和民進黨淵源深厚者比比皆是。

王鴻薇認為，讓人嚴重懷疑，民進黨除了卡韓，是不是也怕韓院長在接任董事長後，去查浮濫補助、沒有利益迴避的狀況，「讓民進黨的小金庫被攤在陽光下？」

 

▲王鴻薇曬出台灣民主基金會補助名單。（圖／王鴻薇提供）
▲王鴻薇曬出台灣民主基金會補助名單。（圖／王鴻薇提供）

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