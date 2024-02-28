林岱樺為高雄市長初選開第一槍 黨內還有這些人被點名參選
2024總統暨立委甫落幕，2026年高雄市長綠營黨內初選就開跑！7連霸立委林岱樺近日鬆口有意參選，為高雄市長選舉搶先吹起號角，除了林之外，不少綠營人士也被點名參選，包含許智傑、賴瑞隆、邱議瑩等人，預料初選將暗潮洶湧、精彩可期。
記者陳佩君／台北報導
2024大選，高雄市長陳其邁輔選有功，除替「賴蕭配」開出高票外，並成功讓高雄民進黨8席立委全壘打，由於陳其邁任期兩屆屆滿，且高雄屬於綠營優勢選區，黨內初選勢必競爭，預料黨內檯面上、下之角力將暗潮洶湧，誰能接捧陳其邁，延續綠營執政備受矚目。
高雄市商業會26日在福華大飯店辦春酒，林岱樺到場致意，被商業友人力拱「更上一層樓」，林鬆口說，「還是要參加民進黨黨內初選」，被外界視為為高雄市長初選鳴槍。
除了林岱樺有意參許高雄市長外，資深立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩等人也被點名有意參選市長。對此，許智傑上午受訪時並未正面回應，僅稱尊重每個人參選的權利，也相信高雄市民會做出最好的決定；另外，屏東縣縣長潘孟安、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲等人也被視為人選之一。
不過，綠營人士認為，高雄過去都遇到執政者意志問題，市長所屬意的人選將有優勢，不過陳其邁在地方派系色彩低、中立，截至目前為止，高雄也未看出「領先者」。