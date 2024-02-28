華梵大學祭新生獎學金！抵10萬學雜費　繁星、申請入學再加碼3萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
為配合政府113年起補助私大學生每人每年3萬5千元學雜費政策，華梵大學秉持「就學零負擔」與延續大一新生抵免全額學雜費的精神，針對113學年度起入學的大一新生，提供一學年6萬5千元「覺之教育獎學金」的申請機會，並且下修校園服務時數門檻為一學期25小時、一年50小時，平均時薪達1300元。
華梵大學表示，只要大一上學期校園服務時數達25小時，大一新生第一學期末即可先獲得2萬元獎學金；若再符合大一各學期最低應修學分數、成績與到課率等基本門檻，還可再陸續領取4萬5千元獎學金，合計領到「覺之教育獎學金」6萬5千元；若再加上政府補助學雜費3萬5千元，等於抵免10萬元學雜費，相當於大一學雜費全免。
另為鼓勵優秀學生就讀，華梵大學強調，113學年度起凡透過繁星推薦入學的新生，一律再加發3萬元獎學金，以申請入學管道第一志願入學的新生也可再獲得2萬元獎學金，名額無上限。
華梵大學表示，該校向來以精緻辦學著稱，著重手把手的師徒制實作教育，為鼓勵學生出國交換學習，更大手筆提供每人最高30萬元國際交流獎學金，目前全校已有4成以上學生具國際學習經驗。另外還有創新共學獎學金、各類助學金、工讀金、急難救助金等，激勵學生無後顧之憂的用心向學。