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華梵大學祭新生獎學金！抵10萬學雜費　繁星、申請入學再加碼3萬

▲華梵大學提供就學零負擔獎學金，讓學生無後顧之憂開心學習。（圖／華梵大學提供）
▲華梵大學提供就學零負擔獎學金，讓學生無後顧之憂開心學習。（圖／華梵大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

大學學測成績出爐，華梵大學今（28）日宣布新版「就學零負擔」方案，大一新生只要上下學期校園服務各25小時並符合成績、到課率等門檻，即可獲得新生獎學金6萬5千元，加上政府補助的學雜費3萬5千元，合計可抵免10萬元學雜費，相當於免學費入學；經繁星推薦管道入學或申請入學第一志願入學者，再加發2萬至3萬元獎學金。

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華梵大學4年前創全國首例推出「就學零負擔」新生10萬元全額獎學金措施，造福許多經濟弱勢學生，也吸引成績優異的學子就讀，學校並提供個人工作空間、百工學堂產學基地、無人機考照、國際藝術家駐校、自主學習教育、新六藝課程等方案，培養學生的創新實作與就業力，上學期再推出每學期中停課1週的「生命設計週」活動，引發熱烈迴響。

為配合政府113年起補助私大學生每人每年3萬5千元學雜費政策，華梵大學秉持「就學零負擔」與延續大一新生抵免全額學雜費的精神，針對113學年度起入學的大一新生，提供一學年6萬5千元「覺之教育獎學金」的申請機會，並且下修校園服務時數門檻為一學期25小時、一年50小時，平均時薪達1300元。

華梵大學表示，只要大一上學期校園服務時數達25小時，大一新生第一學期末即可先獲得2萬元獎學金；若再符合大一各學期最低應修學分數、成績與到課率等基本門檻，還可再陸續領取4萬5千元獎學金，合計領到「覺之教育獎學金」6萬5千元；若再加上政府補助學雜費3萬5千元，等於抵免10萬元學雜費，相當於大一學雜費全免。

另為鼓勵優秀學生就讀，華梵大學強調，113學年度起凡透過繁星推薦入學的新生，一律再加發3萬元獎學金，以申請入學管道第一志願入學的新生也可再獲得2萬元獎學金，名額無上限。

華梵大學表示，該校向來以精緻辦學著稱，著重手把手的師徒制實作教育，為鼓勵學生出國交換學習，更大手筆提供每人最高30萬元國際交流獎學金，目前全校已有4成以上學生具國際學習經驗。另外還有創新共學獎學金、各類助學金、工讀金、急難救助金等，激勵學生無後顧之憂的用心向學。

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