戀家魔人趙又廷曾練琴逾百小時獻聲母親！偕愛妻高圓圓返台團圓
趙又廷與大陸女星高圓圓結婚9年，2人育有1女，近幾年3人定居北京，女兒Rhea也在當地上學。趙又廷一家三口於農曆新年時返台與家人度過新年，被直擊帶著女兒外出逛街，只見趙又廷貼心「父愛爆棚」為女兒瞻前顧後，帶著高圓圓一同外出遛娃散步。事實上，趙又廷一家和睦有跡可循，趙母回憶趙又廷大學時連續練琴近上百個小時，並租琴房演奏兩首曲目作為給趙母的生日禮物，讓媽媽現場感動落淚。
記者張一笙／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，本月16日晚間7點左右，趙又廷一家三口走出位於北市內湖的老家，只見女兒小孩在前面慢慢騎著腳踏車，趙又廷夫婦2人小跑步在後頭追逐，畫面既溫馨又逗趣。半小時後3人返家，趙又廷幫愛女扛起腳踏車並護著女兒過馬路，高圓圓則快步地在後頭跟著。
先前高圓圓在網路上被爆出婉拒與粉絲合照，但粉絲形容她女兒十分活潑，而且長得跟趙又廷一模一樣。對照先前趙又廷參加陸綜《中餐廳》時與賈靜雯、黃曉明聊起孩子的長相，他還一臉愁容地表示：「為什麼我女兒那麼像我？我多麼希望像她媽媽！」間接證明Rhea神似趙又廷。
事實上，趙又廷與高圓圓的戀情一開始並非為外界所接受，一開始2人是在拍攝電影《搜索》的時候認識的，2人在劇中飾演一對情侶因而奠定感情基礎。雖然當時趙又廷已因拍攝《痞子英雄》獲得第44屆金鐘獎戲劇節目男主角獎殊榮，但不少人還是認為小5歲的趙又廷配不上高圓圓。不過趙又廷與高圓圓並未因此受影響，夫妻倆對私生活都十分低調，更不太會特別曬恩愛，但卻是娛樂圈中被公認的恩愛夫妻，對於女兒Rhea也十分保護。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道