北市首麻疹境外移入！八方雲集用餐30分　專家：2小時仍有傳染力

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📍搭乘亞洲航空AK 1510班機於2月20日上午10時22分入境
📍2月20日上午11時30分至12時30分：搭乘桃園機場捷運自機場第一航廈站至台北車站
📍2月20日下午約1時30分至2時：於八方雲集大同華亭店用餐
🟡麻疹是什麼？
麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。
🟡有哪些症狀？
麻疹的初期症狀與感冒很像，前期包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。3到4天後會出現紅疹。但臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。
🟡傳染途徑
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。
🟡沒有直接接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
🟡潛伏期
自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。
🟡感染後，傳染力可以持續多久
一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
🟡哪些人容易得麻疹？
📍得過麻疹的人，具有終身免疫力。
📍不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人。
📍「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低
🟡預防方式
疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。