批台中標售地搞錯數據林右昌道歉 盧秀燕暖回：紀念228用愛包容
台中市政府將標售市地重劃區抵費地，內政部長林右昌昨指此舉恐致房地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來興建社宅，事後卻發現批評台中市「地賣太多」時，引用的數據是錯誤的，林右昌緊急對此表達歉意。台中市長盧秀燕則暖回「有道歉就好了，今天紀念228用愛包容」。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府要標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區抵費地，內政部昨發出新聞稿，指中市府從2019年至2023年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達新台幣1691億元、面積超過37萬6千坪，呼籲應避免標售土地帶動建商溢價搶標、導致房地價上漲。
正當外界批評台中市長盧秀燕是「賣地巨人」、另一派則反擊「只罵盧秀燕不提陳其邁」之際，內政部發現數據錯誤，近5年中市府標售土地面積為5.3萬坪、總金額504億元；事隔半日，林右昌公開對數據誤植表達歉意。
盧秀燕今（28）日出席228和平紀念追思會，受訪時表示，昨天內政部用錯誤的數據來批評台中市的售地政策，「因為他們把全國售地的資料灌到台中市，批評台中賣太多」，幸好有人發現數字不對、及時跟內政部講，林右昌昨天下午已經公開道歉，「有道歉就好了，今天紀念228用愛包容」。
盧秀燕說，中央擔心賣到社宅用地，市府清查資料後，確認中央要做的社宅都沒有在這些用地裡面，台中市現在興建中或已完成的社會住宅，超過中央給的額度，「已經超標了」，額外要再興建社宅的土地也都留下來，所以社宅跟抵費地是沒有關係的。