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《寶可夢傳說 Z-A》確定2025年發售！預告片藏亮點　MEGA進化回歸

▲寶可夢公司宣布，將推出全新本傳作品《寶可夢傳說 Z-A》。（圖／取自寶可夢 官方）
▲寶可夢公司宣布，將推出全新本傳作品《寶可夢傳說 Z-A》。（圖／取自寶可夢 官方）

記者潘毅／綜合報導

寶可夢公司（The Pokémon Company）在「Pokémon Presents 」直播節目上宣布，將推出全新本傳作品《寶可夢傳說 Z-A》，預定在2025 年登上 Switch 主機，預告片內容更藏了不少亮點，還出現了MEGA進化的符號，讓玩家相當振奮。

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昨（27）日的「Pokémon Presents 」節目中，披露了最新本傳《寶可夢傳說 Z-A》遊戲，從預告片中可以看到不少卡洛斯地區寶可夢，也有提到主舞台是在「密阿雷市」發展，而在影片結尾還藏了彩蛋，就是秀出 MEGA 進化的符號，暗示著玩家最愛的MEGA 進化可能會在本次遊戲中回歸。

▲《寶可夢傳說 Z-A》主舞台是在「密阿雷市」發展。（圖／取自寶可夢 官方）
▲《寶可夢傳說 Z-A》主舞台是在「密阿雷市」發展。（圖／取自寶可夢 官方）
不過《寶可夢傳說 Z-A》的遊戲名稱，則是冠上「寶可夢傳說」系列，或許玩法會偏向於《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，而有別於普通本傳於《寶可夢 朱／紫》之玩法。

▲影片結尾還藏了彩蛋，就是秀出 MEGA 進化的符號，暗示著玩家最愛的MEGA 進化可能會在本次遊戲中回歸。（圖／取自寶可夢 官方）
▲影片結尾還藏了彩蛋，就是秀出 MEGA 進化的符號，暗示著玩家最愛的MEGA 進化可能會在本次遊戲中回歸。（圖／取自寶可夢 官方）
此外，寶可夢公司也公布了全新的卡牌手遊《Pokémon Trading Card Game Pocket》，主要是將寶可夢PTCG卡牌遊戲數位化，讓玩家可以在手機上享受開卡、對戰等樂趣，預計在2024就會上線。


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