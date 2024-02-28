不只松葉蟹！漢來海港紅白酒喝到飽 泰市場開幕日期、餐價首公開
人氣吃到飽品牌、全台共有7家分店的漢來海港自助餐廳，自3月1日起將漲價，最高漲幅為最多增加100元，不過海港日前也逐漸增加新菜色，包含松葉蟹、生蠔等生猛海鮮，3月1日起還加碼有紅、白酒喝到飽。另外，晶華酒店集團旗下的泰市場，去年隨著信義誠品一同熄燈後，將正式進駐大直英迪格酒店4樓，並確定3月4日將於晚餐時段開始面客，餐價最低為平日午餐時段每人1380元起。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來海港自助餐廳自3月1日起將漲價，台北敦化店及天母店，平日午餐價格由950元調漲到990元，平日下午茶時段由690元調漲到790元，平日晚餐維持1080元；假日午餐維持1180元，假日下午茶時段由790元調漲到890元，假日晚餐維持1180元。台北以外5家分店（漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店）的平日午餐費用由850元調漲到890元，平日下午餐由690元調漲到730元，平日晚餐維持990元；假日午餐維持990元，假日下午餐由750元調漲到790元，假日晚餐由1060元調漲到1090元。
不過漢來海港會成為人氣吃到飽餐廳果真非空穴來風，2月底開始海港就因應漲價而開始陸續加碼增加新菜色，包含泰式蒸生蠔、松葉蟹腳海鮮鍋，以一向受到消費者歡迎的松葉蟹、生蠔等海鮮來搏人心，不僅如此，今（28）日又公布3月1日起將無限量供應紅酒、白酒，並宣稱提供的紅酒富有濃郁果香與柔順丹寧，最適合搭配餐檯上的牛肉料理與起司；而白酒則口感清新有明亮果香，搭配海鮮最契合。
另一家人氣吃到飽餐廳「泰市場」是晶華酒店旗下館外餐飲，開業18年，是全台第一家、也是市場上唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳，去（2023）年12月24日隨信義誠品一同熄燈，團隊後快閃進駐晶華酒店的栢麗廳，如今整個團隊將正式進駐大直英迪格酒店4樓，並確定將於3月4日晚餐時段開始面客。不過民眾可訂位的最早時段為3月5日中午開始，從晶華酒店官網inline系統即可下訂。
餐價也同步曝光，週一至五午餐每人1380元+10%週六日與假日午餐1380元+10%，週一至四午餐1580元+10%，週六、日與假日的午餐、晚餐皆為1880元+10%。
泰市場的菜色內容目前尚未公佈，但是當初泰市場開幕時與閉幕時的「萬蝦齊放」活動，即能一次無限量爆吃到生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等十多款蝦料理，3月新開幕的泰市場中是否會延續此優惠，令人期待。