出席228追思紀念儀式 陳其邁：讓下一代不忘歷史教訓
高雄市長陳其邁今(28)日上午出席「二二八事件77周年追思紀念儀式」，代表市民與市府逐一慰問所有受難家屬，共同弔念因228事件所犧牲的台灣人民，陳其邁表示，暗暝過去日頭總會出現，發生在台灣這塊土地上的歷史，我們會永遠記在心中，也會勇敢大聲說出對民主自由的熱愛，讓下一代不忘歷史教訓。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的228追思紀念儀式首先由高雄市兒童合唱團以〈送你一對翅膀〉、〈美麗島〉揭開序幕，隨後全場進行一分鐘默哀，高市府代表將追思的花束獻給受難者家屬致意，隨後現場來賓於紀念碑前獻上象徵臺灣精神的野百合，表達對家人、對前行者的追念與哀悼。
「歷史可以原諒，但是不能忘記！」陳其邁也舉當年在就讀雄中時為例，雄中的紅樓有彈痕，若不是一名會說台語的家長會長提起，教科書根本就沒提及這段歷史，因為過去二二八是禁忌。許多外省及台灣菁英也在接下來白色恐怖中受難，造成許多家庭分崩離析。過去228事件是一項禁忌，不論是在教科書或口述，鮮少有人敢提起這段歷史，但這段黯淡無光過去，是每位台灣人都應該記得的歷史。
陳其邁也承諾，未來在追求轉型正義過程中，高市府也會全力落實對人權保障、追求歷史公義。勇敢持續走下去，期盼大家可以同心、不畏驚惶向前行，追隨歷史真相正義腳步，守護這塊土地的和平與美麗，懷抱著溫暖、堅定腳步，追求台灣的民主自由。
陳其邁指出，俄烏戰爭已經持續2年，台灣面臨的挑戰，不會因為歷史演變，責任就會變得比較輕鬆，相對的，在威權主義與民主對抗中，捍衛人民主權價值這條道路，還有很長的路要走。
高雄市政府長年透過追思紀念、228草地音樂會、電影特映會或講座等多元方式讓市民認識二二八事件，期望包容不同聲音促進社會對話，喚起大眾對於歷史事件的反思與關懷人權的意義。