鼓山高中新圖書館成學生表演舞台　讓閱讀更多元精彩

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改建最大的特色，是用減法的思維，把空間還給讀者；讓書架推到牆壁四周，全木作的工程，讓整體的顏色一致也明亮，也因為經費關係，天花板打開以後裸露噴漆反而成為工業風，別出心裁。另本來狹長陰暗的廊道，透過拱型鋼與燈光色彩，變身為最有氣質的藝術廊道，也成為美術班作品的展場。
校長廖俞雲說，圖書館最具巧思之處，是將原本掃地用具、垃圾桶的空間，搖身變成透著天光以及可以遠眺柴山綠蔭的空中連接廊道。圖書館整修風華再現後，儼然成為學校最美麗的角落，不僅學生喜歡駐足，老師也很常帶領學生來這裡閱讀，甚至會吸引畢業的校友還有外校的老師前來感受文青的氣息。
有好的環境氛圍，就能帶動學生的投入，引發學習興趣。學校也舉辦音樂快閃活動；同學吳采霓說，一直很喜歡唱歌，在「鼓山好聲音」比賽當中得到第一名後，校長鼓勵她能夠發揮專長，讓更多人聽見歌聲，於是找了501的學姐柯岑一起提案，用歌聲來詮釋一本書，在圖書館裡面為大家唱出這本書。這次演繹的曲目是孫盛希所演唱的「恆溫」，剛好唱出老師沈信宏所寫的「歡迎來我家」這本書內容給人的溫度。
校長廖俞雲說，鼓山高中整修後的圖書館，讓閱讀變的更多元與精彩，不但能看能說也能唱，也接受所有的同學到圖書館用自己的才華跟書本對話，創造自己獨一無二的青春回憶。