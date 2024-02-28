三重大樓傾斜損鄰「4學生受災安置」！北市教育局發6000元慰問金
新北市三重區福隆路「玖長匯比壽」工地，27日下午施作地下室工程時，疑因工程疏失造成一旁大樓傾斜，近百人緊急撤離，台北市教育局今（28）日表示，經考量雙北生活圈，台北市長蔣萬安立即指示啟動通報關懷機制，通報疑似有4位在台北市就學學生受災安置旅館。
記者林莞茜／綜合報導
台北市教育局除即連繫校方協助查證、倘確認個案即請學校進行校安通報與及時關懷外，教育局長湯志民兼財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長，立即請基金會啟動急難慰問，提供每位受災預防性撤離學生6,000元慰問金。此外教育局也將持續掌握是否還有其他受災學童並連繫學校進行校安通報。
據了解，「玖長匯比壽」為地上13 層、地下3層的新建案，27日下午地下深度約11米處發生湧水情形，新北市土木技師公會與新北市大地技師公會到場瞭解，新北市消防局指出，現場為工地新建案，目前工地正在挖地基，由於旁邊11樓建築結構傾斜，為平衡地基壓力，需要灌水到地下室，目前已先撤離住戶，無立即危險，總計疏散撤離確認總共26戶44人，分別是福隆路30號21戶、仁政街116號5戶，疏散住戶由公所協助安置，建商負擔費用。