《鐵拳8》才上市1個月！全球銷量突破200萬套 電競世界賽將展開
知名格鬥遊戲《鐵拳》系列最新版《鐵拳8》，在2024年1月26日發售當日，全球累計銷量就達到100萬套，發售至今一個月，全球累積銷量已超過200萬套，官方表示，日後將持續更新並推動電競發展，甚至規劃透過音樂產業及授權活動，自實體及線上形式上著手，讓全球玩家社群更加活躍。
記者張志浩／綜合報導
《鐵拳8》發售後火紅，針對擴大玩家社群的實體活動策略，「TEKKEN WORLD TOUR 2024」即將在4月13日正式開幕，自2017年起持續舉辦的「TEKKEN WORLD TOUR」是《鐵拳》系列在電競界中最具權威的賽事，全球玩家將透過世界各地的對戰格鬥遊戲社群舉辦的大賽，互相競爭等級點數，從而決定誰是「該年全球最強的玩家」。
此外，《鐵拳8》於即將推出的更新中，將在遊戲內的大規模線上可視化大廳「TEKKEN FIGHT LOUNGE」中新增遊戲內商店「Tekken Shop」，玩家可在其中購買包含可遊玩角色的復刻服裝或人像的角色外觀等各式各樣的遊戲內道具。
官方指出，在「Tekken Shop」及「TEKKEN FIGHT LOUNGE」中將會推出與眾多IP或品牌的合作活動及合作道具，玩家們之間的交流將可以更加活躍。而配合本項「TEKKEN WORLD TOUR 2024」展開，也以《鐵拳》系列30週年為契機，同步推展至音樂產業及授權活動等遊戲以外的產業。