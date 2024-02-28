二二八紀念日　蔡英文細數工程：轉型正義並非針對特定政黨

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蔡英文提到，這段艱困的過去，是台灣歷史的傷痕，要治癒傷痕，必須了解受傷的原因，「當我們能夠誠實面對真相，互相傾聽，才能縫合傷口，進行真正的和解，讓過去的歷史，不再是台灣分裂的原因，而台灣人民也因此更能共同守護民主，一起往前走」。
蔡英文細數8年轉型正義的工程，在法制奠基方面，包含訂修《黨產條例》、《促轉條例》、《國家人權博物館組織法》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等五部法律，建構轉型正義工程的基礎。
她提到，政府前後設置相應的專責組織或機制，作為轉型正義工程的引擎，在促轉會完成階段性任務後，則由行政院統籌6個常設部會，承接推動轉型正義的工作。
蔡英文指出，在這樣的基礎上，政府完成了四部真相調查報告，還原歷史真相，更立法處理政黨持有政治檔案及不當黨產，收歸國有的不當黨產，則設置特種基金，用於公益及轉型正義的相關工作。
她提到，政府也落實受難者的名譽回復和賠償，權利回復基金會成立1年多以來，已經受理將近2000件賠償金申請案，更在去年首度返還了受難者在威權統治時期因國家不法而被沒收的財產；合計通過核發超過40億賠償金。
蔡英文強調，轉型正義並非要針對特定政黨，而是因為民主政治的政府，要對過去威權統治的國家不法行為，負起責任、彌補傷害。誠實面對台灣歷史的過去，台灣的民主機制，才能更加深化和進化；另外，經過多年努力，二二八基金會也在2340位已經確認的賠償受難者之外，再找出4000多位「可能受難者」。
蔡英文指出， 政府在去年推動政治檔案條例的修法，獲得朝野支持，並從今天開始施行，「政治檔案也是歷史真相重要的一塊拼圖，我要請國安團隊以開放的態度，完整解密，公開更多政治檔案」。
她說，這些轉型正義的工程，擴及了真相、正義、平復、追憶，更重要的，還有確保永不再犯，這也是國際所肯認的轉型正義五大支柱。
針對二二八事件受難者家屬代表江榮森在中樞紀念儀式中提出處理桃園大溪兩蔣遺體、拆除民主紀念館蔣介石銅像等3點訴求。蔡英文說，這是行政院現在正積極處理的事情，相信在行政院處理一個段落之後，就會來跟大家說明，「這些事情是政府的工作，我們會持續地努力」。