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想買蘋果舊iPad有「４款」先別買！ iPadOS 18後恐被列入淘汰名單

▲WWDC24預料會在今年6月登場，屆時iOS 18、iPadOS 18會如期推出，但據外媒爆料，會有4款舊代iPad可能無緣升級。（圖／官方提供）
▲WWDC24預料會在今年6月登場，屆時iOS 18、iPadOS 18會如期推出，但據外媒爆料，會有4款舊代iPad可能無緣升級。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC全球開發者大會照例會在6月舉辦，今年作業系統版本預計會來到iOS 18和iPadOS 18，屆時可能會有部份舊代機型會遭到淘汰。根據外媒《Macrumors》掌握的最新消息，據傳今年iOS 18不會再淘汰更多機型，但iPad則預計會有4款無緣升級，淘汰名單包含：第1代iPad Pro 10.5吋，第2代iPad Pro 12.9吋，以及iPad 第6代和第7代，確切的名單還要等官方公布為準。

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今年的WWDC 24可以預期會有iOS 18和iPadOS 18最新作業系統亮相，且依照以往的經驗可以得知，通常新系統上線時會有部分舊款機型遭到淘汰無法升級，以去年9月上線的iOS 17來說， 2017年推出的 iPhone 8、8 Plus 和iPhone X 被淘汰，iPadOS 17部分，包含第 5 代 iPad 和第一代12.8吋 iPad Pro等都無法更新。

▲2017年的12.9 吋的 iPad Pro。（圖／翻攝官網）
▲2017年推出的12.9 吋的 iPad Pro外傳無法升級到iPadOS 18。（圖／翻攝官網）
今年似乎比較佛心，根據外媒《Macrumors》報導， 蘋果似乎不打算在今年淘汰任何一款 iPhone，iOS 18 將維持與 iOS 17 相同的支援名單，包含iPhone SE 第二代、iPhone XS 系列、iPhone XR 以及後續機款，都可順利升級至 iOS 18。雖然可以升級，但是否能完整使用iOS 18的所有新功能就又是另一回事了！蘋果執行長庫克早先在財報會議上就直接表明，目前蘋果正在努力研發生成式 AI，外界預期會搭載在 iOS 18 ，並於 9 月推送給用戶，因此，即便多數手機都可以更新到iOS 18，但部分機種可能因為硬體裝置的限制，導致無法完整使用全新的AI功能。

但iPadOS18部分，今年可能不再支援A10X Fusion 晶片的 iPad 機型，這意味著，包含第1代iPad Pro 10.5吋，第2代iPad Pro 12.9吋，以及iPad 第6代和第7代，可能都無法再升級，確切的名單還要等官方公布為準。若照蘋果的慣例，通常會在6月WWDC發表新款作業系統，預計9月會推送給用戶。如果近期想要購買舊代iPad，建議先避開傳聞無法升級的4款。

🟡傳聞無法升級iPadOS 18裝置

📍第1代iPad Pro 10.5吋

📍第2代iPad Pro 12.9吋

📍第6代iPad

📍第7代iPad

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