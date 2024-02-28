想買蘋果舊iPad有「４款」先別買！ iPadOS 18後恐被列入淘汰名單

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今年似乎比較佛心，根據外媒《Macrumors》報導， 蘋果似乎不打算在今年淘汰任何一款 iPhone，iOS 18 將維持與 iOS 17 相同的支援名單，包含iPhone SE 第二代、iPhone XS 系列、iPhone XR 以及後續機款，都可順利升級至 iOS 18。雖然可以升級，但是否能完整使用iOS 18的所有新功能就又是另一回事了！蘋果執行長庫克早先在財報會議上就直接表明，目前蘋果正在努力研發生成式 AI，外界預期會搭載在 iOS 18 ，並於 9 月推送給用戶，因此，即便多數手機都可以更新到iOS 18，但部分機種可能因為硬體裝置的限制，導致無法完整使用全新的AI功能。
但iPadOS18部分，今年可能不再支援A10X Fusion 晶片的 iPad 機型，這意味著，包含第1代iPad Pro 10.5吋，第2代iPad Pro 12.9吋，以及iPad 第6代和第7代，可能都無法再升級，確切的名單還要等官方公布為準。若照蘋果的慣例，通常會在6月WWDC發表新款作業系統，預計9月會推送給用戶。如果近期想要購買舊代iPad，建議先避開傳聞無法升級的4款。
🟡傳聞無法升級iPadOS 18裝置
📍第1代iPad Pro 10.5吋
📍第2代iPad Pro 12.9吋
📍第6代iPad
📍第7代iPad