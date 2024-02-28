過年國旅不慘！「花蓮1飯店」住房率衝9成　2025再開台中、小琉球

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而東半部的台東縣訂房率為42.98%，花蓮縣與宜蘭縣皆約42.12%；至於往年都是春節熱門景點的墾丁，竟然平均訂房率不到7成、甚至有業者還低於5成，，被認為與國人報復性出國旅遊、與房價過高有關。就在大家以為國旅連過年都崩盤，顯然是遇上了「寒冬」，花蓮倒是傳出好表現。
天成飯店集團旗下頂級度假飯店，坐落於花蓮的「瑞穗天合國際酒店」，住在城堡裡的夢幻體驗、又有親子友善魅力，而有「台版迪士尼」之稱。業者低調透露，「過年除夕到初五住房率衝至9成，平日也有約7成左右訂房率」；坦言今年想積極拓展國外觀光客，目前已有日本、韓國、馬來西亞等國旅客造訪。天成飯店還預計2025年將在台中七期開設精品飯店「天成丰閣－樂捷」，小琉球則會有當地第一家連鎖飯店「天成文旅－曉琉球」見客。
天成飯店與中華郵政共同開發的「天成丰閣－樂捷」，將進駐位於台中七期市政北一路與惠中路，鄰近健保局、歌劇院與新光三越百貨。結合跨界、精品的全新飯店型態，打造集團旗下全新精品飯店品牌。建造概念將以解構、設計及再創造為主，鎖定30歲～50歲具有消費能力、喜愛體驗生活，追求質感品味的客群。全館規劃155間房、兩個餐廳與一個多功能宴會廳，還將視野極佳的頂樓露天游泳池與健身房，預計2025年開幕，平均房價鎖定5000元以上含早餐。
而與鳳凰旅遊共同打造的「天成文旅－曉琉球」，集結小琉球豐富的自然資源與海洋生態，以「映山海、逐天光」在地客製化設計作為旅館主題，融入繁盛多樣的地景魅力，讓旅客感受與大自然和諧共處的旅遊魅力。位在視野極佳的海港第一排，全館共有72間客房、一間餐廳與一間酒吧，將主打一泊二食專案，平均房價上看8000元以上，預計最快於2025上半年開幕，將是小琉球當地第一家連鎖飯店。
不過業者也透露，缺工、缺料的情況，的確比想像中嚴峻，尤其離島真的什麼都缺，不只人員、物料，包括器材與設備還都需要從本島運送過去。官方坦言，完工進度比想像中耗時許多，上述兩間飯店都比原本預估的時間（2024年）還要更晚開幕，目前全力趕工中。
而新北金山地區也將迎來當地第一間國際品牌豪華酒店，同時也是台灣第一間凱悅品牌渡假酒店，「新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort」依山傍海、擁有天然溫泉，以和洋禪風設計結合減塑環保意識規劃的211間客房皆配備專屬溫泉池，還打造大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，並可體驗全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂，預計將在今年第三季開幕。