1元入住「650坪總統別墅」！瑞穗天合飯店週年慶：國際藝術家同遊

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業者透露，未來不希望只被定位在親子飯店，為朝全客層需求邁進，最新攜手國際藝術家優席夫・卡照（YosifuKacaw）打造「藝起遊瑞穗」專案。長年旅居英國愛丁堡的台灣藝術家優席夫，是生長在花蓮縣玉里鎮馬太林部落的阿美族原住民，曾為臺鐵普悠瑪列車彩繪《洄瀾之心》，跨足主持參與國家地理頻道拍攝的《南島起源》節目，曾獲2022年金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。
優席夫曾為國際知名品牌包括勞斯萊斯、麥當勞和馬蒂斯威士忌創作注目設計，是極少數在歐洲以台灣原住民為主題，宣揚台灣之美的重量級國際藝術家；去年還受邀至以色列分享台灣原民藝術。他最新的作品正是瑞穗天合國際觀光酒店裡，親手拼貼馬賽克作品《海王子》，足足花了5個月即將完工；而其創作裝置藝術《發現新天地》也正展示於城堡大廳。
他親口分享，「小時候不懂得欣賞，長大後才懂得家裡旁邊是稻田、好多螢火蟲，都是他獨一無二的『部落養分』」，身為非科班出身的藝術家，優席夫體悟「最好的色彩學不在課本，而在大自然裡面」；他還透露「自己最喜歡花，因為蘊含了豐富生命力的色彩」。
由優席夫親自帶領的藝術美學彩繪課程，整場都受他爽朗、熱情的喜悅給感染，與其說是學習，倒不如說是一場同樂會，「把過去忙著補習升學捨棄的畫，今天都畫回來」，優席夫鼓舞著每個人重拾畫筆，從手機裡挑選一張最喜歡的自拍，畫成自畫像。「你可以為自己喜歡卻不敢嘗試的染髮、填上橘紅髮色」，或許在你畫中的自己，比照片更胖、更美，有著藍色眼珠、還曬了一身古銅色。
隨想像馳騁的靈感，活躍在每個人筆下，被實現在畫紙上，相當舒心。該專案即日起至3月8日預定，於3月2日及3月9日由優席夫引領作畫，搭配入住頂級獨棟的格蘭雅緻別墅三天兩夜，雙人二泊四食含藝術課程兩位34,500元+10%起。
花蓮瑞穗天合國際觀光酒店生日祭出週年慶優惠，即日起至4月30日，雙魚座、牡羊座、金牛座3星座旅客獨享優惠，雙人平日入住莊園精緻客房或莊園溫馨家庭房，一泊二食專屬優惠價8500元+10%起，還贈送壽星禮包，早晚餐於PRIME ONE牛排館內享用半自助式套餐。或帶上小朋友選擇附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，免費招待兩位5歲以下兒童入住，4人家庭（2大人＋2幼童），一泊二食優惠8500元+10%起。
原有「鐵粉回饋」活動再加碼，3、4月期間不限房型同日入住四間、或同日入住兩間且連住兩晚，免費贈送「格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券」一張，而且訂4間送1張、訂8間送2張可累贈；住宿券於當次入住或下次入住使用。
最狂的是，瑞穗天合國際觀光酒店延續傳統，於週年慶期間每晚於互動劇院舉辦賓果樂晚會天天開獎，入住每房、不限通路與專案，每晚皆可獲贈一張賓果卡，當月壽星憑證件可再加贈一張。中獎幸運兒可以1元兌換一泊二食住宿券，從城堡精緻客房、莊園溫馨家庭房、城堡豪華套房，到各等級格蘭別墅都有機會入住，最大獎竟然是1元兌換「650坪格蘭總統別墅一泊二食」住宿券！能於今年12月30日前兌換，而且不分平日、旺日、假日、大假日皆適用。
《NOWnews今日新聞》帶大家搶先開箱，650坪總統別墅簡直就像入住富豪霸總的家，光是室內就有136坪，獨棟兩層樓三間客房，最多可住10人，內設電梯還配備按摩椅、跑步機等設備，戶外也有泡湯池、魚池庭園、推桿果嶺等設施，平日房價就要66000元+10%。
另外，國泰飯店旗下COZZI Blu和逸飯店・桃園館，則鎖定兒童清明連假旅遊商機，聯手Xpark推出星級夜宿「Blu Night 巧遊趣」四月場限定專案，以沉浸式水族冒險與星級海洋眠旅，透過日間探索水族館、獨家故事型五感夜探生態、後場揭秘水族館運作秘辛等體驗，傳遞「知海、愛海、護海」核心精神，從玩樂中自然學習。
搶先兒童節檔期推出「Blu Night兩週年」三月場限定優惠活動，兩天一夜每人最低只要4760元起；凡有12歲(含)以下兒童參加四月場限定專案「Blu Night 巧遊趣」，則贈送「巧虎夢想樂園」一大一小純入園門票，每人最低只要5999元起；還能就近造訪桃園市立兒童美術館4月3日起開幕試營運「全館免門票」。