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1元入住「650坪總統別墅」！瑞穗天合飯店週年慶：國際藝術家同遊

▲花蓮瑞穗天合飯店週年慶，聯手國際藝術家優席夫YosifuKacaw打造藝術專案；邀3星座旅客一起慶生，免費送別墅Villa住宿券、玩賓果最大獎可1元入住650坪總統別墅一泊二食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花蓮瑞穗天合飯店週年慶，聯手國際藝術家優席夫YosifuKacaw打造藝術專案；邀3星座旅客一起慶生，免費送別墅Villa住宿券、玩賓果最大獎可1元入住650坪總統別墅一泊二食。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接三月，春暖花開出遊的好時機，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理國旅住宿優惠。花蓮瑞穗天合國際酒店3、4月週年慶，聯手國際藝術家優席夫・卡照（YosifuKacaw）打造藝術專案；並邀雙魚座、牡羊座、金牛座與飯店一起慶生享優惠，達累積門檻「免費送別墅Villa」住宿券；玩賓果有機會獲得最大獎「1元入住650坪總統別墅一泊二食」。國泰飯店旗下COZZI Blu和逸飯店・桃園館，則鎖定兒童清明連假旅遊商機，聯手Xpark推出星級夜宿「Blu Night 巧遊趣」，加送「巧虎夢想樂園」門票。

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花蓮瑞穗天合國際觀光酒店全房型都有溫泉池，入住期間免費暢遊金色水樂園、室內滑水道、按摩水療池、兒童戲水區，還能免費體驗主廚花園、無限樂園小火車、旋轉木馬、充氣城堡、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部。

▲花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，不只全房型都有溫泉池，園區內還有108池溫泉可泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，不只全房型都有溫泉池，園區內還有108池溫泉可泡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲因為遊樂設施眾多，瑞穗天合飯店是深受家庭客歡迎的親子飯店代表之一，業者透露也常有三代同堂旅客入住。（圖／記者蕭涵云攝）
▲因為遊樂設施眾多，瑞穗天合飯店是深受家庭客歡迎的親子飯店代表之一，業者透露也常有三代同堂旅客入住。（圖／記者蕭涵云攝）
業者透露，未來不希望只被定位在親子飯店，為朝全客層需求邁進，最新攜手國際藝術家優席夫・卡照（YosifuKacaw）打造「藝起遊瑞穗」專案。長年旅居英國愛丁堡的台灣藝術家優席夫，是生長在花蓮縣玉里鎮馬太林部落的阿美族原住民，曾為臺鐵普悠瑪列車彩繪《洄瀾之心》，跨足主持參與國家地理頻道拍攝的《南島起源》節目，曾獲2022年金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。

▲旅英台灣藝術家優席夫卡照YosifuKacaw（圖左），近幾年常回部落藝術創生、蓬勃經濟；在193縣道開了咖啡館，帶領孩子得了國家文化部獎項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅英台灣藝術家優席夫卡照YosifuKacaw（圖左），近幾年常回部落藝術創生、蓬勃經濟；在193縣道開了咖啡館，帶領孩子得了國家文化部獎項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲優席夫馬賽克作品《海王子》，上頭立體悠遊的飛魚，十分吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲優席夫馬賽克作品《海王子》，上頭立體悠遊的飛魚，十分吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
優席夫曾為國際知名品牌包括勞斯萊斯、麥當勞和馬蒂斯威士忌創作注目設計，是極少數在歐洲以台灣原住民為主題，宣揚台灣之美的重量級國際藝術家；去年還受邀至以色列分享台灣原民藝術。他最新的作品正是瑞穗天合國際觀光酒店裡，親手拼貼馬賽克作品《海王子》，足足花了5個月即將完工；而其創作裝置藝術《發現新天地》也正展示於城堡大廳。

他親口分享，「小時候不懂得欣賞，長大後才懂得家裡旁邊是稻田、好多螢火蟲，都是他獨一無二的『部落養分』」，身為非科班出身的藝術家，優席夫體悟「最好的色彩學不在課本，而在大自然裡面」；他還透露「自己最喜歡花，因為蘊含了豐富生命力的色彩」。

▲優席夫創作《發現新天地》裝置藝術。（圖／記者蕭涵云攝）
▲優席夫創作《發現新天地》裝置藝術。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在優席夫的引導下，每個人的畫作都展現自我風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在優席夫的引導下，每個人的畫作都展現自我風格。（圖／記者蕭涵云攝）
由優席夫親自帶領的藝術美學彩繪課程，整場都受他爽朗、熱情的喜悅給感染，與其說是學習，倒不如說是一場同樂會，「把過去忙著補習升學捨棄的畫，今天都畫回來」，優席夫鼓舞著每個人重拾畫筆，從手機裡挑選一張最喜歡的自拍，畫成自畫像。「你可以為自己喜歡卻不敢嘗試的染髮、填上橘紅髮色」，或許在你畫中的自己，比照片更胖、更美，有著藍色眼珠、還曬了一身古銅色。

隨想像馳騁的靈感，活躍在每個人筆下，被實現在畫紙上，相當舒心。該專案即日起至3月8日預定，於3月2日及3月9日由優席夫引領作畫，搭配入住頂級獨棟的格蘭雅緻別墅三天兩夜，雙人二泊四食含藝術課程兩位34,500元+10%起。

▲瑞穗天合國際觀光酒店的南歐風格大廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲瑞穗天合國際觀光酒店的南歐風格大廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲瑞穗天合飯店的親子庭園家庭客房，18坪空間在房內設置溜滑梯，是小朋友的天堂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲瑞穗天合飯店的親子庭園家庭客房，18坪空間在房內設置溜滑梯，是小朋友的天堂。（圖／記者蕭涵云攝）
花蓮瑞穗天合國際觀光酒店生日祭出週年慶優惠，即日起至4月30日，雙魚座、牡羊座、金牛座3星座旅客獨享優惠，雙人平日入住莊園精緻客房或莊園溫馨家庭房，一泊二食專屬優惠價8500元+10%起，還贈送壽星禮包，早晚餐於PRIME ONE牛排館內享用半自助式套餐。或帶上小朋友選擇附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，免費招待兩位5歲以下兒童入住，4人家庭（2大人＋2幼童），一泊二食優惠8500元+10%起。

原有「鐵粉回饋」活動再加碼，3、4月期間不限房型同日入住四間、或同日入住兩間且連住兩晚，免費贈送「格蘭雅緻別墅Villa雙人平日住宿券」一張，而且訂4間送1張、訂8間送2張可累贈；住宿券於當次入住或下次入住使用。

▲瑞穗天合「格蘭總統別墅」佔地650坪，宛如入住富豪霸總的家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲瑞穗天合「格蘭總統別墅」佔地650坪，宛如入住富豪霸總的家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲格蘭總統別墅戶外區相當遼闊，除了有泡湯池、戶外庭園，甚至還有推桿果嶺、還貼心準備了球具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲格蘭總統別墅戶外區相當遼闊，除了有泡湯池、戶外庭園，甚至還有推桿果嶺、還貼心準備了球具。（圖／記者蕭涵云攝）
最狂的是，瑞穗天合國際觀光酒店延續傳統，於週年慶期間每晚於互動劇院舉辦賓果樂晚會天天開獎，入住每房、不限通路與專案，每晚皆可獲贈一張賓果卡，當月壽星憑證件可再加贈一張。中獎幸運兒可以1元兌換一泊二食住宿券，從城堡精緻客房、莊園溫馨家庭房、城堡豪華套房，到各等級格蘭別墅都有機會入住，最大獎竟然是1元兌換「650坪格蘭總統別墅一泊二食」住宿券！能於今年12月30日前兌換，而且不分平日、旺日、假日、大假日皆適用。

▲總統別墅房間有大片落地窗，採光飽滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲總統別墅房間有大片落地窗，採光飽滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨棟兩層樓三間客房的總統別墅，室內有專屬電梯、二樓陽台還有盪鞦韆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨棟兩層樓三間客房的總統別墅，室內有專屬電梯、二樓陽台還有盪鞦韆。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》帶大家搶先開箱，650坪總統別墅簡直就像入住富豪霸總的家，光是室內就有136坪，獨棟兩層樓三間客房，最多可住10人，內設電梯還配備按摩椅、跑步機等設備，戶外也有泡湯池、魚池庭園、推桿果嶺等設施，平日房價就要66000元+10%。

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館以探索海洋主題打造「巧虎夢想樂園」，人氣「巧虎繽紛大球池」深受孩童喜愛。1元入住「650坪總統別墅」！瑞穗天合飯店週年慶：國際藝術家同遊（圖／國泰飯店提供）
▲COZZI Blu和逸飯店桃園館以探索海洋主題打造「巧虎夢想樂園」，人氣「巧虎繽紛大球池」深受孩童喜愛。1元入住「650坪總統別墅」！瑞穗天合飯店週年慶：國際藝術家同遊（圖／國泰飯店提供）
另外，國泰飯店旗下COZZI Blu和逸飯店・桃園館，則鎖定兒童清明連假旅遊商機，聯手Xpark推出星級夜宿「Blu Night 巧遊趣」四月場限定專案，以沉浸式水族冒險與星級海洋眠旅，透過日間探索水族館、獨家故事型五感夜探生態、後場揭秘水族館運作秘辛等體驗，傳遞「知海、愛海、護海」核心精神，從玩樂中自然學習。

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館的「Blu Night巧遊趣」，可夜宿 Xpark 水族館。（圖／國泰飯店提供）
▲COZZI Blu和逸飯店桃園館的「Blu Night巧遊趣」，可夜宿 Xpark 水族館。（圖／國泰飯店提供）
搶先兒童節檔期推出「Blu Night兩週年」三月場限定優惠活動，兩天一夜每人最低只要4760元起；凡有12歲(含)以下兒童參加四月場限定專案「Blu Night 巧遊趣」，則贈送「巧虎夢想樂園」一大一小純入園門票，每人最低只要5999元起；還能就近造訪桃園市立兒童美術館4月3日起開幕試營運「全館免門票」。


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