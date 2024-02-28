電競女神解婕翎一側身霸氣露出 實況界祖師爺男友被建議不要看
「電競女神」解婕翎以稚齡娃娃臉及32C、24、34好身材走紅，YouTube頻道內容涵蓋美食、旅遊、3C等不專業開箱，目前有54萬訂閱數，臉書也有百萬人追蹤。解婕翎近日將推出寫真新作，附上打樣封面照，尺度令人臉紅心跳，粉絲建議「實況界祖師爺」男友6tan（六嘆）：「請跳過！」
記者楊穎軒／綜合報導
解婕翎26日在粉專發文，透露第三本寫真書3月1日開賣，封面中的她看似穿寬鬆黑色背心，以青蛙蹲的姿勢回眸，渾圓側胸坦露在外，相當養眼，無敵童顏和魔鬼身材一點也不像38歲輕熟女，解婕翎呼籲：「解爸解媽請略過此篇文章！」並要大家購買速度要快，因為賣完不會再版。
貼文發布後，大批粉絲激動留言：「阿娘喂，好美喔」、「寶刀未老」、「側邊真的太超過了，受不了」、「太香了吧」、「跨時代女神」、「好身材維持這麼多年真的不簡單」、「快20年的宅男女神」、「妳到底想怎樣」、「如果這不是長青樹，那什麼才是長青樹？」有人點名解婕翎實況主男友，「抱歉了六嘆」、「六嘆請跳過」、「有這樣的女友，六嘆都幾點回家？」
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