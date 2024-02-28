大谷翔平與陽岱鋼超越隊友情誼！上大聯盟後還問張育成「認識嗎」

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1. 跪坐在外野草皮上，與陽岱鋼討論防守佈陣和站位
大谷翔平因當時還沒有所謂的「大谷條款」，在剛進日本職棒時，大谷翔平較常上場陣守外野，而那時已經拿過金手套獎的陽岱鋼，則是鎮守火腿中外野，而日本火腿隊有一個傳統，是從現任火腿總教練新庄剛志開始的傳統，就是在球隊換投手時，三個外野手要聚在一起，討論防守佈陣和溝通守備站位，其中當時大谷翔平以最正式的跪坐仔細討論，可見他對陽岱鋼的尊敬。
2.大谷翔平上壘後，旅美球員張育成詢問您認識「陽岱鋼」嗎？
2021年5月時當時張育成所屬球隊克里夫蘭守護者，交手大谷翔平所屬球隊洛杉磯天使，4局下大谷翔平擊出安打上壘後，大谷翔平就問鎮守守護者一壘的張育成，「你認識陽岱鋼嗎？」大谷翔平此舉可說是有備而來，因為事後張育成透露，「大谷翔平知道我來自台灣，所以站上一壘時就已經準備好要問我這個問題！」，可見大谷翔平與陽岱鋼的交情特別好。
3.除了隊友之間的情誼，更是休賽季時的「優質飯友」
在大谷翔平2019年球季結束後，返日時接受日媒訪問休賽期都會有哪些規劃，其中大谷翔平就透露，「自己除了訓練很少外出，幾乎都是待在家裡，但有特別與陽岱鋼相約去吃壽司，一起去東京吃飯，除了吃飯在球季中也會傳簡訊與他交流。」
4.火腿2016年驚奇奪冠，加深陽岱鋼與大谷翔平深厚友誼
2016年的日本火腿可說是日本職棒最驚奇的球隊，雖在2015年拿下洋聯第2的成績，但在2016年開季戰績不盡理想，一度和龍頭球隊勝差來到11.5場，在當時外界都認為火腿將無緣季後賽，但火腿卻在季中拉出一波15連勝回到「A段班」球隊。
來到2016年季末9月21日的比賽，當時火腿與軟體銀行鷹的勝差為0，軟銀僅以些微勝率優勢領先火腿，在這場關鍵比賽中，火腿派出大谷翔平先發，此戰大谷翔平繳出8局失1分高水準表現，但軟銀王牌千賀滉大也不遑多讓，主投7局只失2分。
該場比賽一度大谷翔平將承擔敗投，與一度勝投將被牛棚投手砸掉，但都被陽岱鋼給救了回來，先是在7局下時，軟銀今宮健太打出深遠飛球，被陽岱鋼在牆邊接殺，幫助大谷翔平化解危機，更讓大谷大聲叫好，隨後來到第9局下在大谷下場後，軟銀抓住機會，在兩出局時攻佔二、三壘，此時江川智晃打出了一支深遠的中外野飛球，陽岱鋼狂奔40米將球接殺收下比賽，全場球迷和球員都覺得不可思議，大谷更是興奮衝出休息室為前輩「陽岱鋼」叫好。
陽岱鋼不只守住這場勝利，也守下了大谷本場比賽的勝投，火腿也靠著這場勝利重回龍頭，並在下一場順利點亮魔術數字，最後如願贏下了洋聯冠軍，並在季後賽登頂了日本職棒拿下「日本一」。